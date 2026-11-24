Поки більшість європейських міст давно звикла до сучасних зручностей, у швейцарських Альпах є долина, де люди досі бережуть традиційний спосіб життя. Деякі поселення тут навіть залишаються поза електромережею.

Про незвичайну долину Бавона у Швейцарії розповів журналіст BBC Travel Mike MacEacheran у своєму репортажі. Він побував у цій віддаленій місцевості Швейцарських Альп, дослідив стародавні кам'яні споруди та поспілкувався з людьми, які досі зберігають традиційний спосіб життя.

Що таке стародавні сховища splüi та для чого їх використовували?

Долина Бавона простягається лише на 12,1 кілометра, а в найвужчих місцях її ширина становить кілька сотень метрів. Її ландшафт сформований крутими скелями та величезними кам'яними брилами, які падають із гірських схилів. Місцеві жителі навчилися використовувати ці природні утворення для власних потреб. Вони видовбували частини каменю, добудовували стіни із сухого каміння та встановлювали дерев'яні двері.

Так з'явилися splüi – незвичайні сховища, які слугували укриттям для людей і тварин. У ширшому регіоні долини Маджія зафіксували близько 405 таких споруд. Найдавніші з тих, що збереглися до наших днів, датують Середньовіччям. Але перші сліди людської діяльності в цій місцевості сягають неоліту: тоді мисливці, ймовірно, використовували природні кам'яні утворення як тимчасовий захист від негоди.

Згодом призначення сховищ розширилося. Коли люди почали постійно жити в долині та будувати двоповерхові кам'яні будинки rustici, споруди під валунами стали використовувати для зберігання сиру, вина, сіна та інших продуктів. Деякі з них перетворили на коптильні для сушіння каштанів. В одному зі сховищ у Саббіоне навіть зберігали ткацький верстат.

Жителі долини живуть у кам'яних будинках під назвою rustici / фото Mike MacEacheran

Чому мешканці долини Бавона досі живуть без електромережі?

Життя серед гірських схилів було непростим. Лише близько 1,5% території долини придатні для землеробства, а сильні дощі, зсуви та каменепади неодноразово руйнували місцеві поселення. Починаючи з 16 століття, через природні катастрофи долина поступово занепадала. Частина мешканців залишалася тут лише влітку, переганяючи худобу між гірськими пасовищами.

У 1950-х роках, коли в регіоні будували гідроелектростанції та греблі, жителі 11 із 12 поселень проголосували проти під'єднання до загальної електромережі. Винятком стало лише Сан-Карло. Згодом місцеві все ж почали використовувати сонячну енергію для холодильників, а газ для нагрівання води та приготування їжі. Однак більшість поселень і сьогодні залишаються поза централізованою електромережею.

Зараз у долині постійно мешкають лише 11 людей. Більшість родин, які поколіннями жили тут, приїжджають переважно влітку, а з наближенням холодів залишають гірські будинки. Втім, є й ті, хто не хоче залишати цю місцевість.

Наприклад, Роберто Педрацціні разом із дружиною Надею цілий рік живуть у Сонлерто. Подружжя утримує традиційний будинок rustico та невелику ремісничу майстерню. Раніше взимку їм доводилося виїжджати до випадання снігу, адже інакше можна було опинитися відрізаними від зовнішнього світу. Тепер дорогу регулярно розчищають снігоприбиральною технікою.

Як виглядає долина Бавона / інстаграм visitswitzerland

Як туристи можуть побачити незвичайні кам'яні споруди?

Попри віддаленість, долина Бавона приваблює мандрівників, які хочуть побачити незвичайну архітектуру та гірські пейзажі. Особливо багато кам'яних сховищ можна знайти поблизу поселень Ріторто, Монада та Саббіоне. Один зі способів дослідити місцевість – це пройти туристичним маршрутом Transhumance Trail завдовжки 13,8 кілометра. Він пролягає давнім шляхом перегону худоби та проходить повз стародавні splüi, гірські пасовища й водоспад Форольйо.

Деякі сховища досі використовують за призначенням. Наприклад, splüi del forno в Мондаді облаштоване як піч для випікання хліба. В інших місцеві продовжують зберігати сир і вино. Відвідувати можна ті споруди, двері яких відчинені, але туристів просять поводитися обережно.

У долині також можна зупинитися в традиційних кам'яних будинках rustici, частину яких переобладнали на помешкання для мандрівників. Деякі з них не мають електрики, тому до такого відпочинку варто підготуватися заздалегідь. Найкращий період для поїздки з кінця травня до кінця вересня. У цей час долина найбільш жвава, а сезонні ресторани та помешкання зазвичай відчинені.

Дістатися сюди можна автобусом із Локарно: дорога займає приблизно 45 хвилин. Однак краса цієї місцевості має і небезпечний бік. 30 червня 2024 року сильні грози спричинили масштабні руйнування: близько 300 тисяч кубометрів каміння та уламків пройшли через поселення Фонтана, Боско та Монада. Унаслідок стихії загинули 7 людей, а долину закрили для відвідувачів на 9 місяців.