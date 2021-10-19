До Туреччини з шести міст України: Pegasus пропонує вигідні квитки на святкові дати взимку

На зимових канікулах завжди хочеться помандрувати. Саме на цей період турецький лоукостер Pegasus Airlines пропонує дешеві квитки на прямі перельоти з України до Туреччини.

В системі бронювання авіаперевізника доступні рейси з шести українських міст. Вартість розпочинається від 28 євро в один бік та від 53 в обидва.

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Pegasus пропонує вигідні квитки до Туреччини

Так, квитки є на різні дати з листопада цього року до березня наступного. Особливість пропозиції в тому, що квитки з такими цінами доступні на Новий рік та інші святкові дати взимку та весною.

Зазначається, що впродовж зимової навігації 2021 – 2022 років лоукостер не здійснюватиме польотів за своїми курортними напрямками, зокрема до Бодрума, Ізміру, Газіпаша, Даламана та Анкари.

Акційні напрямки та вартість квитків:

Одеса – Стамбул – Одеса : 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва;

: 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва; Львів – Стамбул – Львів : 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва;

: 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва; Харків – Стамбул – Харків : 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва;

: 28 євро в один бік, 53 євро – в обидва; Київ – Анкара – Київ : 28 євро в один бік, 58 євро – в обидва;

: 28 євро в один бік, 58 євро – в обидва; Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя : 29 євро в один бік, 54 євро – в обидва;

: 29 євро в один бік, 54 євро – в обидва; Херсон – Стамбул – Херсон: 37 євро в один бік, 69 євро – в обидва;

У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.

Забронювати акційні квитки можна на сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.