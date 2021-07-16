У Дніпрі розквітли перші мавританські газони: в чому особливість цих мальовничих галявин – фото

Мавританські газони – і не клумба, і не класична зелена галявина. Саме їх цвітіння зараз можна спостерігати в парках Дніпра.

Цьогоріч їх посіяли в 5 парках міста: парк ім. Т.Г. Шевченка, парк Лазаря Глоби, Севастопольський парк, парк ім. Б. Хмельницького та парк Пам'яті та Примирення. У чому їх особливість – читайте далі!

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Мавританські газони – це така суміш насіння, що складається з багаторічних трав газонного типу та суміші диких лугових і польових квітів. Такі галявини ще часто називають "квітковими", "ландшафтними" газонами.

Зовсім скоро ці суміші польових квітів утворять яскравий барвистий килим, – йдеться у повідомленні.

Їх особливість у тому, що вони не потребують ні догляду, ні стрижки.



У Дніпрі розквітли мавританські газони / Фото: фейсбук департаменту

Однак мавританські газони мають й мінуси – це виключно декоративні галявини. На відміну від класичного газону, на них не можна грати в активні ігри, або просто ходити, тому що квіти нестійкі до витоптування.

Саме тому у департаменті закликають берегти барвистий килим – не заходити, не топтати та не зривати квіти.



У чому особливість мавританських газонів / Фото: фейсбук департаменту

Мавританські газони: що відомо

Як пише департамент, їх походження йде з далеких VII – VIII століть. Тоді в Іспанії та Північній Африці панували маври, які будували прекрасні палаци, вносячи в них свій неповторний колорит. В той час у ландшафтному дизайні стали модними газони з польовим різнотрав'ям, що нагадували дикий луг, які пізніше були названі "мавританськими".

Згодом їх затьмарили стрижені газони з окремими клумбами. Але сьогодні цей вид знову стає популярним.



Що відомо про Мавританські газони / Фото: фейсбук департаменту

Зазвичай мавританські газони на 70 – 90 % складаються зі злаків і трав, а квіти становлять 10 – 30 %. Ті суміші, що були посіяні в парках Дніпра, містять 70 – 100% квітів.

Цікаво те, що, коли дозріває насіння, однорічники самосіються, тому на наступний рік газон знову порадує цвітінням.

Зазначається, що такі газони дуже корисні для парків: вони вносять красу, покращують різноманіття, приваблюють бджіл та метеликів.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині розквітло лавандове поле. Ще одне розташоване на Рівненщині, нещодавно воно відкрило туристичний сезон.

Крім того, у ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова квітнуть тропічні та субтропічні квіти.