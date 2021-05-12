SkyUp відмовився від прав на 33 маршрути: куди лоукостер не літатиме

Державна авіаційна служба України наказом №715 від 6 травня анулювала права українського лоукостера SkyUp на польоти за 33 маршрутами. Зокрема з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова за кордон.

У документі зазначено, що права були відкликані на підставі заяви авіакомпанії. Дізнайтеся, від яких рейсів відмовився SkyUp.

Читайте також Wizz Air запускає перший рейс з Борисполя: розклад та ціни

Лоукостер більше не здійснюватиме польоти з Києва в:

Попрад

Нюрнберг

Ганновер

Афіни

Стокгольм

Варшаву

Меммінген

Амман

Дюссельдорф

Штутгарт

Кельн

Любляну

Копенгаген

Братиславу

Брно

Острави

Гданськ

Зі Львова SkyUp не літатиме до Мюнхену, Штутгарту, Братислави, Амстердаму і Праги.

Крім того, авіакомпанія відмовилася від прав на польоти з Одеси до Мюнхена, Афін, Ларнаки, Амстердаму. Із Запоріжжя – Берлін, Штутгарт, Тель-Авів і Прага. З Харкова до Братислави, Тель-Авіву і Праги.

Також на підставі звернення лоукостеру – Державіаслужба іншим наказом №719 зменшила можливу частоту польотів на рейсах з Києва до Єревану, Аліканте, Катанії, Ріміні, Болоньї, Пальми-де-Майорки.

Авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на неперспективні маршрути. В результаті – це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на популярніші напрямки.

Відзначимо, 80 українських туристів застрягли в Непалі. Вони не можуть повернутися додому через припинення регулярного авіасполучення.