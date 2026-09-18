Кордон 2 держав проходить прямо через бібліотеку: де розташоване це незвичайне місце

Уявіть вулицю, якою можна перейти з однієї країни в іншу, навіть не побачивши прикордонного пункту. Або будівлю, всередині якої проходить міжнародний кордон, а звичайна лінія на підлозі фактично визначає, де починається одна держава і закінчується інша. Саме так виглядає життя в одному з міст на кордоні США та Канади.

Цікаві деталі про життя на цій незвичайній території описав The Center for Land Use Interpretation. Йдеться про Дербі Лайн у штаті Вермонт та Стенстед у канадському Квебеку. Тут кордон не просто розділяє дві країни: він буквально проходить крізь міське середовище.

Як кордон проходить через місто?

У Дербі Лайн і Стенстеді міжнародна лінія перетинає вулиці та навіть окремі будівлі. Дві дороги, Maple Street/Rue Ball і Pelow Hill та Rue Lee, перетинають кордон без звичних контрольно-пропускних пунктів.

Водночас людина, яка переходить з однієї країни в іншу, має повідомити про це на відповідній інспекційній станції. Тож навіть похід до сусіда через вулицю може вимагати поїздки до пункту контролю.



Як позначають кордон на вулиці / фото Reddit

Ще незвичніше, коли кордон проходить прямо всередині будинку. У такому разі мешканцям не потрібно повідомляти про кожен перехід з одного боку споруди на інший: правила вже залежать від того, через який бік вони залишають будівлю.

Які будівлі стоять прямо на кордоні?

Найвідоміші споруди – це безкоштовна бібліотека та оперний театр Хаскелла, які навмисно звели на кордоні як символ міжнародної гармонії. Міжнародна межа проходить прямо через будівлю, а її розташування створює незвичайні деталі.

Наприклад, на підлозі нанесена лінія, яка показує, де проходить кордон між США та Канадою. При цьому всередині споруди можна вільно переміщатися між двома сторонами.

Як виглядають бібліотека та оперний театр: дивитись відео

Однак під час ремонту це розташування стало серйозною проблемою. Остання реконструкція тривала три роки через необхідність враховувати будівельні, пожежні та історичні вимоги одразу двох країн. Навіть громадські туалети частково опинилися на лінії кордону, тому до робіт залучали сантехніків із США та Канади.

Пожежні сходи театру розташовані на канадській стороні, однак під час проєктування їх мали врахувати й американські вимоги. А лінія на підлозі має цілком практичне значення: вона показує, які частини будівлі та меблів підпадають під американські, а які під канадські страхові поліси.