Як у Києві відзначатимуть День Незалежності
- У Києві заплановані культурні та мистецькі заходи до Дня Незалежності, включаючи виставки, екскурсії та майстер-класи в різних музеях.
- 24 серпня відбудеться "Забіг у вишиванках" та концерти, частина коштів від заходів буде передана на благодійність.
- Через воєнний стан і комендантську годину святкові заходи обмежені, але ряд безкоштовних екскурсій і майстер-класів все ж заплановані.
На вихідних українці відзначатимуть відразу два свята – День Державного прапора і День Незалежності. З нагоди державних свят у Києві організовують низку заходів.
У неділю, 24 серпня, українці відзначатимуть 34 річницю проголошення незалежності України. Міська влада Києва розповіла, як у столиці відзначатимуть День Незалежності, пише 24 Канал.
Дивіться також Куди поїхати на День Незалежності: 5 місць в Україні, щоб поринути в атмосферу свята
Як у Києві відзначатимуть День Незалежності?
Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією. Через російську агресію у Києві знову не буде параду на честь дня Незалежності, який традиційно відбувався на Хрещатику.
Через воєнний стан і комендантську годину святкування і масові заходи у столиці будуть обмежені. Однак у Києві протягом 23 – 24 серпня все ж заплановані ряд заходів.
Які екскурсії підготували в Києві?
До Дня Незалежності України у столиці підготували низку безплатних екскурсій. У музеях Києва заплановані такі культурно-мистецькі події:
- у Національному музеї історії України (вул. Володимирська, 2) 22 серпня відкрили виставку "Скарби України. Символи державності". В експозиції є унікальні експонати доби княжої Русі: монети з колекції музею та монети початку XI століття, виявлені у 2020 році поблизу селища Городниця. Саме на них вперше з'являється тризуб;
- Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) 23 серпня організовує практику з колажу "Незалежність";
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9) запрошує 24 серпня на пішохідну екскурсію "Володимирський шлях Михайла Грушевського";
- у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г. Тичини (вул. Терещенківська, 5,) 23 серпня виготовлятимуть магніт "Прапор України". 24 серпня відбудеться тематична екскурсія "За мною Київ тягнеться у снах";
- у Національному музеї декоративного мистецтва України (вул. Лаврська, 9, корпус 2) 23 серпня відбудеться майстер-клас із виготовлення патріотичного бісерного браслета в кольорах державного прапора України. 24 серпня – міжнародна мистецька акція "Знаки ідентичності" (створення колекції вибійчаних рушників учасниками з 20 країн онлайн);
- у Музеї книги і друкарства України (вул.Лаврська, 9) 24 серпня – день відкритих дверей з нагоди Дня Незалежності України;
- у Національному музеї народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька, 1) 23 серпня о 12:00 організовують фестиваль-ярмарок "Правди сила". Під час заходу збиратимуть кошти на протезування військових, які зазнали тяжких поранень на фронті. На відвідувачів чекатимуть ярмарок народного мистецтва, майстер-класи для дітей і дорослих, крафтові вироби та українські смаколики, концерт.
Де та коли відбудеться "Забіг у вишиванках"?
Традиційно 24 серпня у Києві запланований "Забіг у вишиванках", який має відбутися із 7:00 в Урбан-парку (ВДНГ). Охочі можуть пробігти: 5, 10, 21 кілометрів (напівмарафон).
У Києві відбудеться "Забіг у вишиванках" / Фото Timing Events
Також запланована скандинавська ходьба і дитячі забіги. Частину коштів передадуть на благодійність. Участь для військовослужбовців – безкоштовна.
Куди піти на концерт у Києві?
Гурт МОВА разом із музичним журналістом і дослідником Альбертом Цукренком запрошують 24 серпня у Caribbean Club у подорож золотими десятиліттями української естради – від 60-х до 80-х років.
У програмі – живе виконання хітів, що стали частиною нашої ідентичності: "Києве мій", "Не топчіть конвалій", "Україно", "Ніч над Карпатами" та інші. Лекція Альберта Цукренка додасть глибини: він розповість про історичний контекст, походження та звучання цих пісень.
Які концерти відбудуться у Києві / Фото "В'ява"
Також концерт до Дня Незалежності відбудеться у культурному просторі "В'ява" на ВДНГ. Культурний простір пропонує зустріти День Незалежності разом з українськими гуртами. Також виступатиме альтернативний метал-гурт з Хмельницького "Чумацький Шлях".
Часті питання
Яким чином Київ відзначатиме День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією?
У Києві на День Незалежності не відбудеться традиційний парад на Хрещатику через російську агресію, проте заплановано ряд заходів, таких як безплатні екскурсії у музеях, фестиваль-ярмарок, концертні програми та традиційний 'Забіг у вишиванках'. Ці заходи будуть обмежені через воєнний стан і комендантську годину.
Які екскурсії та культурні події заплановані в Києві на День Незалежності?
У столиці підготували низку безплатних екскурсій і культурних подій, зокрема виставку 'Скарби України. Символи державності', майстер-класи з виготовлення патріотичних браслетів, фестиваль-ярмарок 'Правди сила' та інші заходи в музеях.
Які спортивні та музичні заходи відбудуться в Києві на День Незалежності?
Традиційно запланований 'Забіг у вишиванках' та скандинавська ходьба. Музичні події включають концерт гурту МОВА у Caribbean Club та концерт у культурному просторі 'В'ява' за участю гурту 'Чумацький Шлях'.