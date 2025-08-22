На вихідних українці відзначатимуть відразу два свята – День Державного прапора і День Незалежності. З нагоди державних свят у Києві організовують низку заходів.

У неділю, 24 серпня, українці відзначатимуть 34 річницю проголошення незалежності України. Міська влада Києва розповіла, як у столиці відзначатимуть День Незалежності, пише 24 Канал.

Як у Києві відзначатимуть День Незалежності?

Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть День Незалежності в умовах повномасштабної війни з Росією. Через російську агресію у Києві знову не буде параду на честь дня Незалежності, який традиційно відбувався на Хрещатику.

Через воєнний стан і комендантську годину святкування і масові заходи у столиці будуть обмежені. Однак у Києві протягом 23 – 24 серпня все ж заплановані ряд заходів.

Які екскурсії підготували в Києві?

До Дня Незалежності України у столиці підготували низку безплатних екскурсій. У музеях Києва заплановані такі культурно-мистецькі події:

у Національному музеї історії України (вул. Володимирська, 2) 22 серпня відкрили виставку "Скарби України. Символи державності". В експозиції є унікальні експонати доби княжої Русі: монети з колекції музею та монети початку XI століття, виявлені у 2020 році поблизу селища Городниця. Саме на них вперше з'являється тризуб;

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) 23 серпня організовує практику з колажу "Незалежність";

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9) запрошує 24 серпня на пішохідну екскурсію "Володимирський шлях Михайла Грушевського";

у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П.Г. Тичини (вул. Терещенківська, 5,) 23 серпня виготовлятимуть магніт "Прапор України". 24 серпня відбудеться тематична екскурсія "За мною Київ тягнеться у снах";



Золоті ворота / Фото КМДА

у Національному музеї декоративного мистецтва України (вул. Лаврська, 9, корпус 2) 23 серпня відбудеться майстер-клас із виготовлення патріотичного бісерного браслета в кольорах державного прапора України. 24 серпня – міжнародна мистецька акція "Знаки ідентичності" (створення колекції вибійчаних рушників учасниками з 20 країн онлайн);

у Музеї книги і друкарства України (вул.Лаврська, 9) 24 серпня – день відкритих дверей з нагоди Дня Незалежності України;

у Національному музеї народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька, 1) 23 серпня о 12:00 організовують фестиваль-ярмарок "Правди сила". Під час заходу збиратимуть кошти на протезування військових, які зазнали тяжких поранень на фронті. На відвідувачів чекатимуть ярмарок народного мистецтва, майстер-класи для дітей і дорослих, крафтові вироби та українські смаколики, концерт.

Де та коли відбудеться "Забіг у вишиванках"?

Традиційно 24 серпня у Києві запланований "Забіг у вишиванках", який має відбутися із 7:00 в Урбан-парку (ВДНГ). Охочі можуть пробігти: 5, 10, 21 кілометрів (напівмарафон).



У Києві відбудеться "Забіг у вишиванках" / Фото Timing Events

Також запланована скандинавська ходьба і дитячі забіги. Частину коштів передадуть на благодійність. Участь для військовослужбовців – безкоштовна.

Куди піти на концерт у Києві?

Гурт МОВА разом із музичним журналістом і дослідником Альбертом Цукренком запрошують 24 серпня у Caribbean Club у подорож золотими десятиліттями української естради – від 60-х до 80-х років.

У програмі – живе виконання хітів, що стали частиною нашої ідентичності: "Києве мій", "Не топчіть конвалій", "Україно", "Ніч над Карпатами" та інші. Лекція Альберта Цукренка додасть глибини: він розповість про історичний контекст, походження та звучання цих пісень.



Які концерти відбудуться у Києві / Фото "В'ява"

Також концерт до Дня Незалежності відбудеться у культурному просторі "В'ява" на ВДНГ. Культурний простір пропонує зустріти День Незалежності разом з українськими гуртами. Також виступатиме альтернативний метал-гурт з Хмельницького "Чумацький Шлях".