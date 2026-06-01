Яке озеро приховує мільярди кубометрів смертельного газу, але туристи все одно туди їдуть

Це озеро, розташоване в Африці, на вигляд – справжній Едем. Проте за ідилічною картинкою ховається вулкан з отруйним подихом.

Дивовижно, та багато туристів не бояться, навпаки – обожнюють це місце. А чому – 24 Канал розповість докладніше.

Смарагдове око з отруйним серцем: чому Ківу – одне з найдивніших озер планети?

Ківу – одне з Великих озер Африки. І водночас одне з найглибших прісноводних озер континенту з середньою глибиною у 240 метрів, як зазначають на shadowsofafrica.com.

Блакитне дзеркало озера Ківу, що лежить на кордоні Руанди та Конго, скидається на африканський рай, де час уповільнюється під гарячим сонцем. Але це не просто красива водойма, це ще й гігантська природна пастка.

Під колосальним тиском води там розчинено близько 300 мільярдів кубічних метрів вуглекислого газу. Це вже страшна цифра, але є ще одна – додаємо і 60 мільярдів кубічних метрів метану.

Що це означає? Що Ківу є одним із трьох озер у світі, здатних на лімнічне виверження – раптовий озерний викид. Механізм цієї загрози нагадує розлючений рідкий вулкан – гігантська "бульбашка смерті" виривається на поверхню, витісняючи кисень і вбиваючи все живе навколо.

Починається ж усе з того, що вуглекислий газ просочується крізь розломи від підземних вулканів, а бактерії виробляють метан у відкладеннях на дні. На значній глибині холодна вода не змішується з теплими поверхневими шарами, тому гази накопичуються тисячоліттями. І будь-який сильний поштовх може порушити цей крихкий баланс.

Чим займаються туристи на берегах Ківу – "смертельного Едему"?

У зафіксованій історії людства повномасштабних лімнічних вивержень на озері Ківу не було, і це відчутно заспокоює туристів. Тож, попри приховану небезпеку чи й дещо завдяки їй, береги Ківу перетворилися на магніт для мандрівників, які шукають контрастів.

Насичене життя вирує у Гісеньї (Рубаву) – руандійській рів'єрі з золотими пляжами та пальмами, як пише visitrwanda.com, де вечірній коктейль смакує під шепіт хвиль. Так, тих самих, що приховують мільярди кубів смерті. Уряд Руанди ставить на екотуризм як на двигун економічної трансформації, і робить унікальну геологію озера топовою фішкою.

Цікавий факт: у 2016 році стартував унікальний проєкт KivuWatt. У його рамках, як описує copernicus.org, спеціальні платформи, що дрейфують на поверхні Ківу, викачують воду з глибини понад 300 метрів, відокремлюють метан для генерації електроенергії, а потім закачують дегазовану воду назад. Це справжня терапія для озера, яка знижує внутрішній тиск, роблячи життя 2,5 мільйона людей на берегах безпечнішим.

Кожен турист сьогодні біля Ківу на боці Руанди може побачити, як розвиток сучасної інфраструктури та готелів межує з первозданною красою. А заодно й створює атмосферу курортного раю, хоч і на пороховій бочці.

Буквально поруч, дорогу перейти, стоїть місто Гома, але це вже інша країна – Демократична Республіка Конго. Там потік гостей не такий відчутний, бо безпекова ситуація нестабільна. А проте місто приваблює шанувальників екстремального туризму. У тихі ж часи люди спокійно відпочивають у готелях на узбережжі, катаються на каное чи човнах та відвідують зелений острів Ченгера.

Загалом, озеро Ківу – це унікальне місце, де туристи на власні очі бачать неймовірну гармонію "старої Африки" та прогресивних технологій. Відвідати ці береги – значить відчути справжню енергію минулого і майбутнього континенту в одному адреналіновому подиху.