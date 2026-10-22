Не Лондон і не Париж: у цьому місті запалили перший у світі вуличний гасовий ліхтар

У Низьких Бескидах розташоване польське місто Горліце, відоме історією нафтовидобування. Саме розвиток нафтової промисловості свого часу перетворив його на один з визначних промислових осередків регіону.

Його називають "Містом світла", оскільки саме тут у 1854 році запалили перший у світі вуличний гасовий ліхтар, пише Interia Kobieta. Сьогодні місто зберігає пам’ять про цю подію та розвиток нафтової промисловості завдяки музеям, історичним пам’яткам і фестивалям.

Як Горліце стало "містом світла"?

Перші згадки про нафту в околицях Горлиць датуються XVI століттям. Спочатку її використовували у побуті та народній медицині, зокрема для догляду за шкірою, змащування інструментів і захисту деревини.

Згодом видобування почало розвиватися активніше. У 1791 році поблизу Сенкової та Сяр з’явилися перші нафтові свердловини. Важливу роль у становленні галузі відіграв фармацевт зі Львова Ігнацій Лукасевич, який проводив експерименти з нафтою та оселився в Горлицькому регіоні.

В аптеці, яку він орендував у будівлі міської ратуші, Лукасевич розробив спосіб отримання гасу шляхом дистиляції нафти. Це паливо добре горіло і було придатним для освітлення.

У 1853 році лампу Лукасевича використали для освітлення операційної в лікарні. Тоді Ігнацій працював у львівській аптеці "Під золотою зіркою". А вже у 1854 році в Горліце встановили перший у світі вуличний гасовий ліхтар, тож це стало знаковою подією в історії міста.

На згадку про неї тут звели каплицю Скорботного Ісуса – пам’ятку, що нагадує про перший ліхтар. Вона розташована на перехресті вулиць Костюшка та Венгерської.

У 1881 – 1886 роках регіон став одним із найпотужніших нафтовидобувних центрів Галичини: щороку тут виробляли близько 40 тонн нафти. За обсягами видобутку регіон поступався лише США та Росії.

Однак розвиток промисловості перервала Перша світова війна. Шахти, резервуари та інщі об’єкти у 1915 році зазнали значних руйнувань. Після війни виробництво відновили у Горліце та сусідніх населених пунктах.

У 1932 році частину родовищ придбала компанія "Магдалена", проте після Другої світової війни карпатські запаси почали виснажуватися. Нафтопереробний завод припинив роботу і збанкрутував у 2005 році.

Сьогодні про багате промислове минуле нагадують хіба насоси, які можна побачити в околицях міста. Нафтову спадщину тут популяризує туристичний маршрут Карпатсько-Галицька нафтова стежка.

Музей нафтової промисловості та фестиваль світла

Історію місцевого нафтовидобування допомагає зберегти музей "Магдалена", облаштований на території колишньої шахти у Горліце.



У Горліце є музей світла / Фото Interia Kobieta

Відвідувачі можуть побачити обладнання та інструменти, які використовували для видобування нафти понад століття тому. Окрему увагу тут приділено святій Варварі – покровительці шахтарів.

Ще один спосіб познайомитися зі спадщиною міста – відвідати Фестиваль світла, який проводять з 2018 року. Цей захід має назву "Вітрина Малопольщі".



Фестиваль світла у Горліце / Фото Interia Kobieta

Фестиваль поєднує світлові інсталяції, музичні виступи, концерти і вогняні шоу. На час проведення заходу міські вулиці, будівлі та парк перетворюються на простір світла і кольору.