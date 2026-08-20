Штраф до 3750 євро: топ 10 місць в Європі, де туристам суворо заборонено купатися у воді

Пекельна спека в Європі змушує багатьох туристів шукати порятунку у воді, іноді обираючи для цього зовсім невідповідні місця. Проте таке освіження може обійтися дуже дорого: від величезних штрафів до серйозної загрози здоров'ю.

Як повідомляє туристичне видання Fodor's, експерти підготували добірку з десяти відомих європейських локацій, де плавати суворо заборонено через ризик для життя або загрозу великих штрафів. В яких місцях Європи краще триматися подалі від води? Фонтан Треві (Рим, Італія): за спробу скупатися тут загрожує штраф від 450 євро. У разі багаторазового порушення турист може отримати довічну заборону на відвідування пам'ятки.

за спробу скупатися тут загрожує штраф від 450 євро. У разі багаторазового порушення турист може отримати довічну заборону на відвідування пам'ятки. Гранд-канал (Венеція, Італія): занурення у води знаменитого каналу обійдеться порушникам у 450 євро штрафу.

занурення у води знаменитого каналу обійдеться порушникам у 450 євро штрафу. Канали Амстердама (Нідерланди): купання тут карається штрафами в розмірі від 140 до 170 євро.

купання тут карається штрафами в розмірі від 140 до 170 євро. Фонтан на площі Санто-Спіріто (Флоренція, Італія): сума штрафу залежатиме від ступеня пошкодження історичного об'єкта.

сума штрафу залежатиме від ступеня пошкодження історичного об'єкта. Фонтани на Трафальгарській площі (Лондон, Велика Британія): офіційних штрафів немає, проте вода там настільки брудна, що лізти в неї вкрай небезпечно для здоров'я.

офіційних штрафів немає, проте вода там настільки брудна, що лізти в неї вкрай небезпечно для здоров'я. Фонтани Трокадеро (Париж, Франція): охочим освіжитися з видом на Ейфелеву вежу загрожують найвищі штрафи до 3750 євро.

охочим освіжитися з видом на Ейфелеву вежу загрожують найвищі штрафи до 3750 євро. Римські лазні (Бат, Велика Британія): хоча штрафів не передбачено, у воді міститься критична кількість шкідливих речовин та токсинів.

хоча штрафів не передбачено, у воді міститься критична кількість шкідливих речовин та токсинів. Гавань Ріомаджоре (Чінкве-Терре, Італія): це активний судноплавний канал, тому купання тут не передбачено правилами безпеки.

це активний судноплавний канал, тому купання тут не передбачено правилами безпеки. Декоративні фонтани Пальми (Майорка, Іспанія): за водні процедури у фонтанах доведеться сплатити штраф до 750 євро.

за водні процедури у фонтанах доведеться сплатити штраф до 750 євро. Річка Шпрее (Берлін, Німеччина): попри дискусії щодо дозволу на купання, тут досі діє столітня заборона через вкрай погану якість води.