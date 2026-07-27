Не лише море: 8 мальовничих місць в Європі, де можна безкоштовно поплавати цього літа

Пляжний відпочинок не обов'язково має обмежуватися морським узбережжям. У різних куточках Європи є природні водойми, які вражають прозорою водою, неймовірними краєвидами та незвичайними можливостями для купання.

У багатьох європейських країнах можна знайти мальовничі місця для дикого плавання, де не потрібно платити за вхід, а природа створила ідеальні умови для відпочинку. Видання Lonely Planet зібрало 8 найкращих локацій, які варто відвідати цього літа тим, хто любить плавати у природних водоймах.

Де в Європі можна поплавати поруч із тюленями та дельфінами?

Любителям морських пригод варто звернути увагу на Беггі-Пойнт у графстві Девон (Англія). Тут можна пропливти крізь кілька прихованих морських печер, серед яких є навіть вузький тунель, доступний лише з боку моря. Під час купання пощастити може не лише з краєвидами. Вздовж цього узбережжя нерідко можна побачити тюленів, дельфінів або морських свиней, які інколи опиняються зовсім поруч із плавцями.

Як виглядає Беггі-Пойнт: дивитись відео

Які міста та озера пропонують незвичайний досвід купання?

У швейцарському Цюриху однією з найпопулярніших літніх локацій є Upper Letten Riverpool – це 400-метровий плавальний канал на річці Ліммат. Тут облаштовано двометрову вишку для стрибків у воду, працює бар і є майданчики для пляжного волейболу. У спекотні дні це місце збирає сотні охочих освіжитися.

Не менш цікавою є озеро Бохінь у Словенії, розташоване в Національному парку Триглав. На відміну від популярного, але дорожчого озера Блед, тут можна безкоштовно насолодитися дикою природою та прохолодною гірською водою. Для любителів плавання у річках поруч протікає холодна Сава-Бохінька.

Озеро Бохінь у Словенії / фото TripAdvisor

У Німеччині одним із наймальовничіших місць для купання вважається озеро Вальхен у Баварії. Воно відоме бірюзовою мінеральною водою, гальковими пляжами та невеликими островами, які можна досліджувати під час відпочинку.

Ще однією популярною французькою локацією є озеро Аннесі. Воно підігрівається підземними гарячими джерелами. Хоча влітку багато пляжів тут є платними, пляжі Plage d'Albigny та Plage des Marquisats залишаються безкоштовними. Крім того, навколо озера можна знайти і більш відокремлені місця, де деякі відпочивальники стрибають у воду зі скель.

Озеро Ансі / фото Guilhem Vellut

Які природні водойми здивують найбільше?

У французькій Корсиці варто відвідати каньйон Пуркарачча. Дістатися до нього непросто, адже туристів чекає досить складний підйом, однак винагородою стає система природних басейнів із прозорою гірською водою. Між ними можна не лише плавати, а і спускатися природними кам'яними гірками. Особливою окрасою місця є природний басейн на краю водоспаду.

Каньйон Пуркарачча / фото TripAdvisor

В Італії мандрівників приваблює озеро Фіастра, оточене горами. Його чиста вода ідеально підходить для плавання з маскою. За місцевими переказами, на дні водойми може розташоване затоплене село, що робить це місце ще цікавішим для дослідження.

Озеро Лох-Ломонд у Шотландії / фото TripAdvisor

Для тих, кого не лякає холодна вода, чудовим вибором стане озеро Лох-Ломонд у Шотландії. Це найбільше озеро країни, де щороку проводять заплив Great Scottish Swim. А ще місцеві легенди розповідають про загадкову істоту, яка нібито мешкає у водах озера, хоча її популярність значно поступається знаменитому чудовиську з Лох-Несса.