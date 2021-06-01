Українські туристи вже встигли відпочити у 2021: дослідження показало, куди вони подорожували

На початку 2021 року українці найчастіше відпочивали в Одеській області. Це 13,8% опитуваних.

Про це свідчать дані дослідження ринку туристичної галузі "Електоральні настрої. Щотижневий звіт". Водночас усього 0,5% респондентів проводили відпустку в Луганській області.

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Куди подорожували українці:

8% – Львівською областю,

7,7% – Київською,

7,4% – Івано-Франківською,

7,2% – Закарпатською,

6,6% – Запорізькою.

Найменш популярними областями, окрім Луганської, для відпустки стали Кіровоградська – 0,8% опитаних, Тернопільська – 1,1%, Рівненська – 1,1%, Сумська – 1,3%.

Ми в процесі напрацювання маркетингового плану. Обов’язково будемо враховувати це дослідження. Воно для нас дуже вчасне і корисне,

– сказала голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.