Співачка Настя Каменських разом з подругами відпочивала у Мексиці в місті Тулум. Вона поїхала туди з мамою та подругами для того, щоб перезавантажитися та набратися сил.
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Під час відпочинку дівчата записували блог "Девочки рулят", який став дуже популярний в YouTube.
У блозі вони ділилися своїми пригодами, емоціями та відвертими переживаннями.
Тулум змінив нас. Забрав собі все, що ми вирішили тут залишити. Наш біль, сльози, втому, образи, комплекси, страхи. І наповнив нас новими яскравими почуттями, легкістю і рішучістю до майбутнього,
– поділилася Настя Каменських.
Також Настя під час відпочинку відвідала легендарну піраміду Чічен-Іца та спробувала древній ритуал племен Майа.
Ведуча Катерина Осадча, яка нещодавно приголомшила новиною про свою третю вагітність, відпочивала з чоловіком Юрієм Горбуновим у Туреччині. Родина подорожувала яхтою неподалік містечка Гечек і відвідувала ванни Клеопатри.
Ванни Клеопатри. Кажуть, що для її приїзду їх спеціально збудували на термальних водах стародавньої Анатолії. Згодом вулкан зруйнував ці будови,
– поділився легендою Юрій Горбунов.
У Туреччині вони ще й з сином Іваном відсвяткували Великдень.
Ведуча ще й показала як займається ранковим спортом у відпустці.
12 травня родина повернулася додому, опублікувавши фото з літака. Осадча зазначила, що останні два роки, Туреччина – це їхній найпопулярніший напрям, адже країна величезна, з двома морями і неймовірними узбережжями.
А ось колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA відправилася мандрувати Україною. Дівчина почала свою відпустку з Одеси та Санжійки, яка недалеко від міста. Вона нагадала артистці Португалію своїми красивими пейзажами.
Далі по узбережжю Грибівка, Кароліно-Бугаз та улюблена Затока, де ми багато разів відпочивали. Востаннє була тут в 16 років. Приємні спогади… Знайшла місце, де зупинялися. Воно дуже змінилося. Це й не дивно. Все змінюється з часом. І ми змінюємося,
– розповіла SLAVIA.