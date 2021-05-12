Співачка Настя Каменських разом з подругами відпочивала у Мексиці в місті Тулум. Вона поїхала туди з мамою та подругами для того, щоб перезавантажитися та набратися сил.

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Під час відпочинку дівчата записували блог "Девочки рулят", який став дуже популярний в YouTube.

У блозі вони ділилися своїми пригодами, емоціями та відвертими переживаннями.

Тулум змінив нас. Забрав собі все, що ми вирішили тут залишити. Наш біль, сльози, втому, образи, комплекси, страхи. І наповнив нас новими яскравими почуттями, легкістю і рішучістю до майбутнього,

– поділилася Настя Каменських.

Також Настя під час відпочинку відвідала легендарну піраміду Чічен-Іца та спробувала древній ритуал племен Майа.

Ведуча Катерина Осадча, яка нещодавно приголомшила новиною про свою третю вагітність, відпочивала з чоловіком Юрієм Горбуновим у Туреччині. Родина подорожувала яхтою неподалік містечка Гечек і відвідувала ванни Клеопатри.

Ванни Клеопатри. Кажуть, що для її приїзду їх спеціально збудували на термальних водах стародавньої Анатолії. Згодом вулкан зруйнував ці будови,

– поділився легендою Юрій Горбунов.

У Туреччині вони ще й з сином Іваном відсвяткували Великдень.

Ведуча ще й показала як займається ранковим спортом у відпустці.

12 травня родина повернулася додому, опублікувавши фото з літака. Осадча зазначила, що останні два роки, Туреччина – це їхній найпопулярніший напрям, адже країна величезна, з двома морями і неймовірними узбережжями.

А ось колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA відправилася мандрувати Україною. Дівчина почала свою відпустку з Одеси та Санжійки, яка недалеко від міста. Вона нагадала артистці Португалію своїми красивими пейзажами.

Далі по узбережжю Грибівка, Кароліно-Бугаз та улюблена Затока, де ми багато разів відпочивали. Востаннє була тут в 16 років. Приємні спогади… Знайшла місце, де зупинялися. Воно дуже змінилося. Це й не дивно. Все змінюється з часом. І ми змінюємося,

– розповіла SLAVIA.