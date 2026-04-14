Забронюйте відпочинок у цих країнах, поки ціни різко не зросли: експерт назвав вигідні напрямки

Літо – це найвищий туристичний сезон у країнах Європи. Через підвищений попит вартість квитків на літак та ціни у готелях сильно зростають. Тим, хто планує відпочинок за кордоном, але хоче зекономити, варто подумати над травнем – у цей місяць ще можна доволі бюджетно відпочити у популярних країнах.

Тревел-блогер Rob On The Beach назвав країни, у які він радить полетіти у травні тим, хто хоче спекотної відпустки, але не хоче переплачувати за літніми цінами.

Куди треба встигнути поїхати у відпустку у травні?

Мальта. Ця острівна держава у Європі має 300 сонячних днів на рік. В останній місяць весни тут погода вже абсолютно літня – стовпчики термометрів тримаються на позначці +25 градусів. Така температура комфортна і для прогулянок, і для купання в морі.

А найкраще на Мальті те, що тут можна не просто сидіти біля басейну, а й багато чого побачити та дослідити на всьому острові,

– пояснив Роб.

Мальовнича Мальта / Фото Depositphotos

Кіпр. Минулого року Роб відпочивав у травні у селищі біля Пафосу всього за 280 фунтів стерлінгів разом з перельотом, що в еквіваленті становить близько 16 тисяч гривень. Мандрівник називає Кіпр ще одним ідеальним варіантом для цілком літньої відпустки у травні.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Фетхіє. Це курортне місто на південному заході Туреччини славиться своїми красивими пляжами та мальовничими горами. У Фетхіє можна відпочити на класичному турецькому форматі "все включено", досліджувати місцеві пам'ятки, побачити скельні гробниці та милуватися неймовірною природою. Крім того, у травні тут значно менше туристів, аніж влітку, тому відпочинок на вищому рівні гарантований.

Гробниця у Фетхіє / Фото Depositphotos

Албанія. Албанське узбережжя нагадує Робу Грецію, але зі значно дешевшими цінами. Він називає цю країну "прихованою перлиною" Європи. У травні тут вже тепло, людей менше, а ціни дуже вигідні. Це при тому, що Албанія пропонує чисті пляжі, бірюзове море, археологічні пам'ятки та цікаву культуру.

А якщо хочеться екзотики?

У травні у багатьох екзотичних країнах починається сезон дощів, однак є й ті, де у цей місяць погода ідеально підійде для пляжного відпочинку. Наприклад, Маврикій, Балеарські острови, Таїланд, Балі тощо. Як пише Villanovo, це ідеальні напрямки для тих, кому набридла Європа і хочеться чогось екзотичного й тропічного.

