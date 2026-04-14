Забронюйте відпочинок у цих країнах, поки ціни різко не зросли: експерт назвав вигідні напрямки
- Тревел-блогер назвав напрямки у Європі, які рекомендує для бюджетного відпочинку в травні.
- У травні також можна відвідати екзотичні країни, такі як Маврикій, Балеарські острови, Таїланд і Балі, попри сезон дощів в інших місцях.
Літо – це найвищий туристичний сезон у країнах Європи. Через підвищений попит вартість квитків на літак та ціни у готелях сильно зростають. Тим, хто планує відпочинок за кордоном, але хоче зекономити, варто подумати над травнем – у цей місяць ще можна доволі бюджетно відпочити у популярних країнах.
Тревел-блогер Rob On The Beach назвав країни, у які він радить полетіти у травні тим, хто хоче спекотної відпустки, але не хоче переплачувати за літніми цінами.
Куди треба встигнути поїхати у відпустку у травні?
Мальта. Ця острівна держава у Європі має 300 сонячних днів на рік. В останній місяць весни тут погода вже абсолютно літня – стовпчики термометрів тримаються на позначці +25 градусів. Така температура комфортна і для прогулянок, і для купання в морі.
А найкраще на Мальті те, що тут можна не просто сидіти біля басейну, а й багато чого побачити та дослідити на всьому острові,
– пояснив Роб.
Кіпр. Минулого року Роб відпочивав у травні у селищі біля Пафосу всього за 280 фунтів стерлінгів разом з перельотом, що в еквіваленті становить близько 16 тисяч гривень. Мандрівник називає Кіпр ще одним ідеальним варіантом для цілком літньої відпустки у травні.
Фетхіє. Це курортне місто на південному заході Туреччини славиться своїми красивими пляжами та мальовничими горами. У Фетхіє можна відпочити на класичному турецькому форматі "все включено", досліджувати місцеві пам'ятки, побачити скельні гробниці та милуватися неймовірною природою. Крім того, у травні тут значно менше туристів, аніж влітку, тому відпочинок на вищому рівні гарантований.
Албанія. Албанське узбережжя нагадує Робу Грецію, але зі значно дешевшими цінами. Він називає цю країну "прихованою перлиною" Європи. У травні тут вже тепло, людей менше, а ціни дуже вигідні. Це при тому, що Албанія пропонує чисті пляжі, бірюзове море, археологічні пам'ятки та цікаву культуру.
А якщо хочеться екзотики?
У травні у багатьох екзотичних країнах починається сезон дощів, однак є й ті, де у цей місяць погода ідеально підійде для пляжного відпочинку. Наприклад, Маврикій, Балеарські острови, Таїланд, Балі тощо. Як пише Villanovo, це ідеальні напрямки для тих, кому набридла Європа і хочеться чогось екзотичного й тропічного.
