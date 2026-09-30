Не лише у Хорватії та Греції: які 6 міст біля моря можуть стати справжнім відкриттям 2027 року

Європейське узбережжя – це не лише переповнені туристами Дубровник, Санторіні чи Міконос. Є і менш очевидні місця, де можна поєднати відпочинок біля моря з прогулянками старовинними вулицями, природними пам'ятками та місцевою кухнею.

Журналіст туристичного видання Travel Off Path Тайлер Фокс склав добірку з 6 прибережних напрямків, на які варто звернути увагу мандрівникам у 2027 році.

Шибеник, Хорватія

Шибеник називають альтернативою популярнішим Дубровнику та Спліту, де влітку туристів може бути особливо багато. Тут збереглася атмосфера далматинського узбережжя: теракотові дахи, вузькі кам'яні вулиці та темно-сині води Адріатики.

Однією з головних пам'яток є собор Святого Якова, внесений до списку ЮНЕСКО. Автор також радить піднятися до фортеці Святого Михайла. У провулках неподалік можна знайти невеликі сімейні кафе з місцевим вином і в'яленим м'ясом та краєвидом на архіпелаг.

Сканер-Фальстербу, Швеція

Він зовсім не схожий на типові середземноморські курорти: тут широкі піщані дюни, природні заповідники, велосипедні доріжки та Балтійське море. Особливо виділяються невеликі яскраві пляжні будиночки, розташовані прямо на піску. Автор радить орендувати велосипед і вирушити узбережжям до маяка Фальстербу рано-вранці, коли навколо ще мало людей.

Ксаміл, Албанія

Ксаміл – це один із головних напрямків Албанської Рив'єри у цій добірці. Курорт відомий бірюзовою водою Іонічного моря, завдяки чому отримав прізвисько "Мальдіви Європи". Біля узбережжя розташовані 3 невеликі острови, до яких можна дістатися з головного пляжу.

Проте основні пляжі швидко заповнюються до полудня, тому автор радить приходити раніше. Один із варіантів – це орендувати дошку для веслування близько 8:00 та вирушити до островів до того, як почнуть активно працювати пляжні клуби.

Іскья, Італія

Іскья – це вулканічний острів у Неаполітанській затоці, який пропонують розглянути як альтернативу Амальфітанському узбережжю. Тут поєднуються морські краєвиди, рибальські села, скелі та термальні джерела.

Одна з найвідоміших пам'яток острова – це Арагонський замок. Середньовічна фортеця розташована на вулканічній скелі, яку з островом з'єднує кам'яний міст. Серед природних місць автор особливо виділяє гарячі джерела Соргето. До них потрібно спуститися приблизно 200 кам'яними сходами, після чого можна побачити, як термальна вода виходить просто в море.

Наксос, Греція

Наксос у добірці протиставляють популярнішим Санторіні та Міконосу. Це найбільший острів Кіклад, який має власне сільське господарство, тому місцева їжа може бути свіжішою та доступнішою. Острів вирізняється широкими піщаними пляжами та спокійнішою атмосферою.

Головна пам'ятка – це Портара, великі мармурові ворота незавершеного храму Аполлона біля порту. Автор також радить не обмежуватися пляжами та поїхати вглиб острова, а саме до гірського села Халкі, де працюють сімейні таверни.

Котор, Чорногорія

Котор розташований у звивистій затоці, оточеній високими вапняковими скелями. Його старе місто зберегло середньовічний вигляд: вузькі бруковані вулиці, старовинні кам'яні церкви та невеликі площі. Однією з головних особливостей Котора є саме старе місто, яким можна довго гуляти, поступово відкриваючи його провулки.

Для краєвидів на місто автор радить піднятися до фортеці Сан-Джованні. Він також згадує менш очевидну стежку біля північних воріт, яка веде вгору схилом до фортеці.