Ще можна засмагати та купатися: топ 5 напрямків для теплої відпустки біля моря у вересні

Вересень для багатьох мандрівників стає моментом, коли літо ніби вже добігає кінця, але відпочинок біля моря ще цілком може залишатися у планах. У деяких популярних курортних напрямках у цей час усе ще панують сонячні дні, а температура повітря та води дозволяє проводити час на пляжі.

Європейські острови та узбережжя Середземномор'я у вересні можуть стати хорошою альтернативою спекотному літньому відпочинку. Погода стає м'якшою, опадів загалом небагато, а море залишається достатньо теплим для купання. Розповідаємо, куди варто вирушити у вересні, якщо хочеться продовжити літо.

Де у вересні буде найтепліше?

Кіпр

Кіпр у вересні залишається одним із напрямків, де літо відчувається особливо виразно. Середня температура протягом місяця становить близько 25 – 30 градусів тепла, а кількість опадів невелика. Сонячних годин може бути приблизно 10 на день, тоді як вологість залишається від помірної до низької. Дощі у цей період трапляються рідко.

Якщо зливи і проходять, то зазвичай вони короткі та легкі, тому навряд чи суттєво вплинуть на плани мандрівників. Вдень на острові тепло та сонячно, а ввечері температура стає комфортнішою. Легкий бриз робить вечірні прогулянки та вечері просто неба приємнішими.

Кіпр / фото Canva

Вересень також підходить для активного відпочинку. Можна вирушити на піші прогулянки у гори Троодос, відвідати стародавні міста Куріон і Саламіс або провести час біля моря. Тепла вода створює хороші умови для плавання, снорклінгу та дайвінгу. Окремою особливістю цього періоду є початок збору винограду, тому поїздки до виноградників можуть стати ще одним варіантом для відпочинку.

Які грецькі острови підійдуть для вересневого відпочинку?

Крит

На Криті у вересні температура залишається теплою, але вже без найбільшої літньої спеки. У середньому вона становить 20 – 28 градусів, а сонце світить близько дев'яти годин на день. Температура моря сягає приблизно 25 градусів. Опадів у цей період відносно мало, а зливи трапляються рідко та зазвичай швидко минають. Тож погода загалом сприятлива для тривалих прогулянок і відпочинку просто неба.

Крит / фото Canva

Вдень можна вирушати на прогулянки мальовничими місцевостями острова, досліджувати дику природу або відвідувати відкриті ринки. Водночас тепле море дозволяє не відмовлятися від пляжного відпочинку. Плавання, снорклінг і прогулянки на човні залишаються комфортними. Як і на Кіпрі, вересень на Криті пов'язаний із сезоном збору винограду. Для мандрівників це можливість познайомитися з місцевими традиціями виноробства. Ввечері температура трохи знижується, а легкий вітерець створює приємну атмосферу для прогулянок і вечері просто неба.

Родос

Ще один грецький напрямок, де у вересні можна застати справжнє продовження літа, Родос. Середня температура протягом місяця становить від 20 до 28 градусів, а температура моря тримається на рівні близько 25 градусів. На острові багато сонця, приблизно 10 годин на день. Опадів небагато, а короткі зливи трапляються рідко. Тому вересень добре підходить не лише для пляжного відпочинку, а і для знайомства з островом.

Родос / фото Canva

Ввечері спека спадає, температура може опускатися приблизно до 20 градусів. Морський бриз додає свіжості, тому цей час добре підходить для неспішних прогулянок або вечері на відкритому повітрі.

Де ще можна застати тепле море у вересні?

Анталія

Турецька Анталія у вересні залишається дуже теплою. Температура протягом місяця коливається приблизно від 20 до 31 градуса, а море прогрівається до 28 градусів. Сонячних годин тут близько 11 на день, тоді як опади залишаються незначними. Іноді можуть пройти легкі короткочасні зливи, проте загалом вересень характеризується сухою погодою. Денні температури дозволяють поєднувати пляжний відпочинок з активними прогулянками.

Анталія / фото Canva

Мальта

Мальта у вересні також зберігає літнє тепло. Середня температура становить приблизно 22 – 28 градусів, а море прогрівається до 27 градусів. Сонце світить близько дев'яти годин на день. Опади залишаються відносно невеликими. Час від часу можуть проходити короткі та розсіяні зливи, однак вони, як правило, не повинні суттєво впливати на плани.

Мальта / фото Canva

Днем тепла близько 28 градусів, а легкий морський бриз робить перебування на відкритому повітрі комфортнішим. Ввечері температура опускається приблизно до 22 градусів. Вересень на Мальті можна присвятити не лише морю.

Що взяти із собою у вересневу подорож?

Для поїздки до цих напрямків знадобиться передусім легкий одяг, який буде комфортним у теплі денні години. Водночас варто взяти легку куртку або додатковий шар одягу для вечора, коли температура стає нижчою. Не варто забувати і про захист від сонця: капелюх, сонцезахисні окуляри та крем.

Для прогулянок і походів знадобиться зручне взуття, а багаторазова пляшка для води допоможе підтримувати воднй баланс протягом дня. Якщо ж планується поїздка на Мальту чи Родос, варто також покласти парасольку на випадок короткої зливи. Загалом вересень у цих чотирьох напрямках залишається сприятливим для поєднання пляжного відпочинку, прогулянок і знайомства з місцевими пам'ятками.