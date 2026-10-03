Опале листя видасть головну знахідку: де у жовтні шукати білі гриби

Жовтень для любителів "тихого полювання" ще не означає завершення сезону. У цей період у лісах можна натрапити на особливу осінню хвилю білих грибів, однак шукати їх варто вже дещо інакше, ніж влітку.

Білий гриб вважають одним із найцінніших лісових грибів, а грибники особливо полюють саме за ним. Він росте в різних типах лісу, але має свої улюблені умови. Про особливості зростання білого гриба розповідає Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація. Окремо про сезон у Карпатах та місця, де варто його шукати, розповідав прикарпатський грибник Ростислав Полівчак у матеріалі Суспільного.

Коли починається остання хвиля білих грибів?

В України білий гриб може плодоносити протягом кількох періодів. їх називають літнім, пізньолітнім та осіннім, або ж "листопадовим". Саме третя хвиля припадає на кінець вересня та початок жовтня. За теплої погоди, яку називають періодом "бабиного літа", у лісах з'являються боровики-листопадовики.

Восени знайти їх складніше, ніж у розпал сезону. Гриби ховаються серед трави та під опалим листям. Водночас частина з них виходить на більш відкриті сонячні ділянки: галявини та просіки.

Сезон білих грибів може тривати до листопада / фото Canva

У Карпатах сезон білих грибів також може тривати до середини жовтня. За словами грибника Ростислава Полівчака, у теплі роки він іноді продовжується навіть до листопада. Тож для жовтневого походу до лісу важливими стають не стільки конкретна дата, скільки погода та умови у самому лісі.

Де в Україні шукати білі гриби восени?

Білий гриб не прив'язаний до одного конкретного типу лісу. Найчастіше його можна зустріти там, де ростуть сосни, ялини, берези, дуби, буки та граби. Особливо багато їх буває у соснових борах, а саме поміж брусничника та вересу. У соснових лісах із вогкуватими піщаними ділянками, вкритими мохом, гриби траплялися навіть у посушливі роки.

Хорошим місцем можуть бути також дубові ліси, де ростуть сосни. Білі гриби зустрічаються у березових гаях, молодих березових заростях, кущах верболозу та на колишніх вирубках. Проте у заболочених низинах без мурашників їх шукати не варто. В Україні білий гриб поширений у лісах багатьох областей. Серед них:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Київська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська,

Чернівецька області.

Окремо варто виділити Карпати. За словами Ростислава Полівчака, там білі гриби найчастіше ростуть у смерекових та смереково-букових лісах на висоті від 900 до 1400 метрів над рівнем моря. Для осіннього походу грибник радить звертати увагу на проріджені ліси, освітлені галявини та окраїни полонин.

Найчастіше білі гриби ростуть у Карпатах / фото Canva

Влітку саме південні та південно-східні схили прогріваються швидше, тому там грибам комфортніше. А під час тривалої спеки вони, навпаки, краще ростуть на північних схилах у вологому моху. Є і менш очевидні місця. Білий гриб може ховатися у траві біля лісу, в заростях молодого лісу, неподалік стежок та на берегах річок.

Які умови потрібні білому грибу і як його помітити?

Боровик любить тепло та достатню кількість вологи. Найкращою для нього є температура ґрунту приблизно 15,3 – 16,3 градуса, а вологість понад 40 – 58 відсотків. Тому шукати його радять на добре освітлених і прогрітих галявинах, у рідкому лісі та на узліссях. Підійдуть також старі зарослі травою дороги та стежки, ділянки біля просік, де росте негустий верес або папороть.

У жовтні головною підказкою для грибника стає опале листя. Білий гриб може практично повністю сховатися під ним, у траві, моху чи серед лісового сміття. Через це досвідчені грибники радять не поспішати та уважно оглядати місцевість. Якщо вдалося знайти один боровик, варто перевірити територію навколо.

Білі гриби нерідко ростуть групами, оскільки пов'язані однією грибницею. У березових гаях їх можуть знаходити по кілька штук, а в окремих місцях і цілими групами. Для осіннього походу важливо враховувати і погоду, адже коли холодає і в ґрунті утворюється надлишок вологи, ріст білих грибів поступово сповільнюється.