У жовтні туристів майже немає, а температура +23: де розташований "улюблений пляж Європи"

Якщо хочеться продовжити пляжний сезон, але без боротьби за місце біля моря, варто звернути увагу на один куточок Ібіци. Восени він стає значно тихішим, а його головні особливості розкриваються саме під час заходу сонця.

Про Кала Беніррас на Ібіці в Іспанії розповіло британське видання Express. Пляж потрапив до добірки Wizz Air, яка дослідила прибережні місця у понад 50 європейських країнах, враховуючи кількість відвідувачів, температуру та тривалість світлового дня у вересні, жовтні та листопаді.

Чим Кала Беніррас відрізняється від інших пляжів Ібіци?

Кала Беніррас розташована на північному заході Ібіци і відома значно спокійнішою атмосферою. Пляж ховається осторонь популярних туристичних маршрутів, а дістатися до нього можна через пагорби та долини. З бухти відкривається вид на море та скелю Кап Бернат, яку місцеві називають "пальцем Бога".

Пляж Кала Беніррас / фото TripAdvisor

Вода тут прозора, тому місце підходить для любителів підводного плавання. Осінь робить пляж ще спокійнішим. При цьому середня температура на Ібіці у жовтні та листопаді становить близько 23 градусів, тож острів залишається привабливим для тих, хто хоче продовжити теплий сезон.

Одна з цікавинок пляжу – це вечірні барабанні сесії. Коли сонце починає сідати, на пляжі збираються місцеві жителі та грають на барабанах, створюючи богемну атмосферу. Влітку ці імпровізовані виступи збирають багато людей з усього острова. Восени компанії стають меншими, тому атмосфера залишається більш камерною та спокійною.

Як виглядають вечірні барабанні сесії: дивитись відео

Чому туристи називають Кала Беніррас улюбленим пляжем?

Пляж отримав схвальні відгуки від мандрівників. Користувачка Tripadvisor Дебра назвала його своїм "найулюбленішим пляжем Європи" та зазначила, що сюди варто приїжджати не лише на коротку поїздку. Інша туристка, Емілі, описала Кала Беніррас як богемний пляж та ідеальне місце для спостереження за заходом сонця.

Ще один відвідувач приїхав сюди наприкінці жовтня та особливо відзначив, що "пляж був не надто зайнятий". Він також звернув увагу на захищену бухту, красивий вид на море та прозору воду з великою кількістю риби.

При цьому пляж не є повністю віддаленим: від Порт-де-Сан-Мігель до Кала Беніррас можна доїхати автобусом приблизно за 10 хвилин. У самому місті є готелі, вілли та необхідні туристичні зручності.

Де розташований пляж: дивитись на картах