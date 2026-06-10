Мандрівниця показала казковий прихований пляж у Португалії з водоспадом і майже без туристів

Поки більшість мандрівників вирушають до популярних Лісабона чи Порту, справжні перлини Португалії залишаються поза увагою масового туриста. Одна з мандрівниць розкрила секретну локацію з неймовірними пляжами та прихованим водоспадом.

Там можна насолодитися природою без зайвого галасу. 24 Канал завдяки відео solotravelingjoy у тіктоці розповість про це докладніше.

Дивіться також Більшість ніколи не чула про ці місця: 5 локацій у Європі для літнього відпочинку

Чим приваблює мандрівників сонячний регіон Алгарве у Португалії?

Південне узбережжя Португалії пропонує мандрівникам дивовижні альтернативи переповненим європейським курортам, які більшість іноземців просто оминають увагою. Одна з таких локацій, що вражає первозданною природою та спокоєм, розташована в Алгарве.

Алгарве – це дивовижний найпівденніший регіон Португалії, що простягається на понад 200 кілометрів уздовж узбережжя Атлантичного океану. За даними туристичного порталу Visit Portugal, цей край славиться цілорічним сонцем, величними вохристими скелями та золотими пляжами.

Тут дійсно можна знайти все для ідеального відпочинку – від затишних бухт до ресторанів зі свіжовиловленими морепродуктами та полів для гольфу світового класу. Так само і вибір місць для проживання вражає різноманітністю.

Найкрасивіші краєвиди португальського узбережжя у регіоні Алгарве: дивіться відео revdoc_

Найпопулярнішими точками є Лагуш на заході та Тавіра на сході. Лагуш приваблює туристів своїми золотими скелями та активним нічним життям, тоді як Тавіра дарує можливість відчути автентичний, історичний дух Португалії.

Де шукати таємничий водоспад Queda do Vigario?

Справжньою перлиною регіону, про яку, втім, знають лише одиниці, є відокремлений водоспад Queda do Vigario. Ця унікальна локація з природним басейном розташована поблизу мальовничого села Алте, неподалік від автомагістралі A2, що з'єднує Лісабон та Алгарве.

Мандрівниця solotravelingjoy наголосила, що відкривати для себе Алгарве більш ніж варто. А саме ця локація стала однією з її улюблених, адже є спокійною, прихованою, "і на 100% вартою того, щоб звернути з маршруту". Тільки йти туди краще вранці – коли геть нікого немає.

Унікальні кадри затишного куточка в Агларве: дивіться відео solotravelingjoy

Додамо, що в Алгарве є ще не одне таке особливе місце, яке тільки й прагне, щоб його дослідити. До прикладу, пляж Прайя-де-Монте-Клеріго (Praia de Monte Clérigo) з повною відсутністю туристичної метушні та мальовничими скелями заповідного парку.

А хто хоче повністю уникнути розпіарених локацій, може обрати чудові альтернативи на західному узбережжі Португалії. Скажімо, місцеві часто їдуть у затишне селище Компорта. Кажуть, тут навіть придбали вілли для літнього відпочинку принц Гаррі та Меган Маркл.

Також вартий уваги унікальний пляж Одесейше на кордоні Алгарве та Алентежу, де річка Сейше впадає в океан. Завдяки цьому відпочивальники можуть обирати між купанням у тихій теплій річковій лагуні або у прохолодних атлантичних хвилях.