Всі хочуть хоч раз побувати в Одесі та побачити це неймовірно красиве місто. Проте, цікаво, які улюблені місця у корінних жителів міста біля моря.

Актриса Ольга Петровська



Ольга Петровська \ Фото О,Море

Її улюблений маршрут від арки на вулиці Софіївській за Художнім музеєм (вул. Софіївська, 5А), через цю арку відкривається чудовий вид на море, і проходить до колонади.

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"25 років я прожила в Одесі, і пропрацювала в Українському театрі на Пастера, 15 і не дивно, що моє улюблене місце, а вірніше маршрут поруч – Бульвар Мистецтв, а зараз Бульвар Жванецького. Це улюблене місце прогулянки. Те місце, куди хочеться повертатися!" – розповіла актриса.

Люблю гуляти на містку Закоханих (вул. Ланжеронівська, 12), там були перші боязкі обнімашкі з моїм майбутнім чоловіком, там гуляли з маленьким сином. Для мене Одеса це рідний, затишний куточок!

– згадує одеситка.

Педагог, скаут-лідер Раїса Краєва



Раїса Краєва \ Фото О, Море

Жінка любить гуляти біля пам'ятника Дюку, що на Приморському бульварі, біля Потьомкінських сходів.

Люблю скалодром навчально-тренувальної бази альпіністського клубу "Одеса" (Траса Здоров'я). Там можна прогулятися з дітьми, а ще - орендувати мангал і альтанку. Біля скалодрома відкривається прекрасний вид на море,

– сказала Раїса Краєва.

Поет Андрій Хаєцький



Андрій Хаєцький \ Фото з фейсбуку

Для творчої людини Одеса – це суцільне улюблене місце. І з роками стає все більше місць, які пов'язані з різними життєвими ситуаціями.

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"Але є таке місце, яке мене заспокоює – це бульвар Жванецького", - переконаний поет.

З нього відкривається прекрасний вид на море і порт. На бульварі спокійно, мало людей. Навесні і влітку бульвар зелений, а восени - атмосферно жовтіє. Навіть взимку там дуже красиво і затишно. Там добре думається і легко зловити натхнення. Не дарма бульвар колись називався Бульварів мистецтв,

– згадав Андрій Хаєцький.