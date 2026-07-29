Біля міста, де народився Юрій Горбунов, ховається "Львівська Амазонка": чому її варто побачити

Батьківщина відомого українського телеведучого Юрія Горбунова навряд чи входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків Львівщини. Проте це місто може приємно здивувати тих, хто любить спокійні подорожі, мальовничу природу та маловідомі локації.

Юрій Горбунов – український телеведучий, шоумен, актор, продюсер та артист України. Він народився у місті Новий Розділ на Львівщині, хоча дитинство провів на Івано-Франківщині. У 1992 році майбутній телеведучий закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, після чого п'ять років працював у драматичному театрі Івано-Франківська. Згодом переїхав до Києва, де і розпочалася його успішна телевізійна кар'єра.

Чим цікавий Новий Розділ для туристів?

Новий Розділ відносно молоде місто, яке заснували у 1953 році як селище для працівників сірчаного родовища. Уже за кілька років воно почало активно розбудовуватися, а згодом отримало статус міста. Сьогодні Новий Розділ розташований приблизно за 54 кілометри від Львова, неподалік Дністра.

Попри промислове минуле, місто має чимало зелених зон. Загальна площа лісів і паркових територій навколо нього перевищує 8 тисяч гектарів. У центрі міста облаштовано два невеликі озера з островами, засадженими вербами. Також тут можна побачити кілька пам'ятників, міський парк, стадіон "Галичина", будинок культури та місцеві храми.

Чим унікальне озеро Барвінок?

Головною природною окрасою Нового Роздолу вважають озеро Барвінок, розташоване приблизно за 60 кілометрів від Львова. Водойма утворилася у 1960-х роках, коли річку Барвінок перекрили греблею для будівництва оздоровчого комплексу "Каштан" і дитячого табору.

Сьогодні поруч працює центр здоров'я "Барвінок", а саме озеро стало одним із найцікавіших місць для відпочинку на природі. Завдяки бірюзовій воді, густому лісу та атмосфері майже дикої природи його нерідко називають "Львівською Амазонкою". Це місце приваблює тих, хто хоче втекти від міської метушні, насолодитися тишею, прогулятися лісовими стежками та помилуватися мальовничими краєвидами.

Як виглядає озеро Барвінок / інстаграм dovkola.media

Озеро простягається приблизно на 2 – 3 кілометри, а його глибина в окремих місцях сягає 9 метрів. Навколо водойми облаштовано щонайменше п'ять пляжів, серед яких Новий, Старий і Жаб'ячий. Водночас офіційно купатися тут заборонено, тому відвідувачам рекомендують насамперед насолоджуватися природою.

Ця місцевість також популярна серед грибників. Любителям риболовлі теж варто знати, що озеро перебуває під наглядом Українського товариства мисливців та рибалок, тому тут стежать за дотриманням правил і не терплять браконьєрства. Вхід до озера безкоштовний, однак через відсутність розвиненої інфраструктури та рятувальників відпочивальникам радять бути обережними.

Цікаво, що озеро Барвінок входить до туристичного маршруту "Стежками Вороняцького кряжу", який об'єднує природні, історичні та архітектурні пам'ятки. Неподалік також розташована П'ятничанська оборонна вежа XIV – XV століть.

Дістатися до озера можна автомобілем або автобусом зі Львова до Нового Роздолу, а звідти пішки чи на таксі. Це чудовий варіант для одноденної подорожі, під час якої можна відкрити для себе маловідомий, але дуже мальовничий куточок Львівщини.

Де розташоване озеро Барвінок: дивитись відео