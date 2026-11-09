Тут народилася зірка футболу: чим здивує рідне місто Іллі Забарного у листопаді

Український футболіст Ілля Забарний нещодавно став героєм матчу за французький ПСЖ, забивши переможний гол у ворота "Труа". Та багато закордонних уболівальників не знають, захисник одного з найтитулованіших клубів Європи родом з Києва. Міста, яке у будь-яку пору року має чим здивувати туристів.

Ілля Забарний – один із найвідоміших українських футболістів нового покоління. Захисник національної збірної України нині виступає за французький "Парі Сен-Жермен". Нещодавно футболіст нагадав про себе яскравим виступом за парижан. У грі проти "Труа" 7 листопада Забарний забив єдиний гол матчу, принісши команді перемогу з рахунком 1:0. 24 Канал розповість про місто, у якому розпочалася історія Забарного, і цікаві локації, які варто відвідати туристами.

Що відомо про життя Забарного в Києві?

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року в Києві. Тут минули його дитинство та перші кроки у футболі. Спочатку хлопець займався тхеквондо, однак згодом разом із братом зацікавився футболом. Так він потрапив до дитячо-юнацької футбольної школи київського "Динамо" імені Валерія Лобановського. Саме академія столичного клубу стала для нього стартовим майданчиком у професійному спорті.

У 2020 році Забарний дебютував за основну команду "Динамо", а вже за кілька років розпочав виступи в англійській прем'єр-лізі. Сьогодні його кар'єра продовжується у Франції, однак рідне місто футболіста – Київ.



Ілля Забарний народився у Києві / Фото з інстаграму футболіста

Що подивитися у Києві в листопаді?

Музеї і простори. Наприкінці осені столиця пропонує дещо інший формат відпочинку, ніж у теплу пору року. Замість тривалих прогулянок парками туристам краще звернути увагу на музеї та мистецькі простори. Наприклад, почати знайомство зі столицею можна з Музею історії Києва, розташованого на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Тут регулярно організовують виставки, присвячені минулому міста, його культурі та видатним мешканцям.

У листопаді відвідувачі можуть побачити кілька тимчасових експозицій. Зокрема, до 29 листопада тривають виставки "Літеропад історії Києва" та "Написане залишається". Також до кінця року запланована виставка одного експоната "Київські традиції, що оживають: кавування".

ВДНГ. Ідеальна локація, щоб у листопаді попрощатися з осінню – ВДНГ. Найбільший простір Києва чудово підійде для спокійної прогулянки посеред жовтого листя, а вже наприкінці місяця він кардинально зміниться, адже тут відкриється "Зимова країна".

Оранжерея на ВДНГ восени / Фото vdngkyiv

Парк "Наталка". Ще одне місце, яке варто відвідати, – парк "Наталка" на Оболонській набережній. Це одна з найкрасивіших зелених зон столиці, яка простягається вздовж Дніпра та займає близько 25 гектарів. Тут облаштовані широкі пішохідні алеї, оглядові майданчики, затишні альтанки та зони відпочинку. У листопаді парк особливо привабливий для тих, хто хоче побачити осінній Київ подалі від гамірного центру. Можна прогулятися вздовж річки, помилуватися краєвидами Дніпра та зробити фотографії на тлі Оболонської набережної.

Київ – місто, яке можна відкривати у будь-яку пору року. І навіть якщо листопад не надто підходить для тривалих прогулянок, музеї допоможуть зробити подорож насиченою. А для шанувальників футболу це ще й можливість побачити місто, де народився та зробив перші кроки у спорті Ілля Забарний.