Ігор Ласточкін – український комік, актор і телеведучий, який здобув популярність завдяки участі у КВК, гумористичному проєкті "Ліга сміху" та шоу "Розсміши коміка". Також він став переможцем "Танців із зірками" у 2018 році. У лютому 2025 року він долучився до Збройних сил України.

Однак народився майбутній артист зовсім не в Україні. Його батьківщина – місто Шимкент у Казахстані. Згодом родина переїхала до Ташкента, столиці Узбекистану, де Ігор провів шкільні роки. А вже після закінчення школи, у 2004 році, він перебрався до Дніпропетровська (нині Дніпро), щоб вступити до Національної металургійної академії України. Розповідаємо, чим цікаві 2 міста, пов'язані з дитинством Ігоря Ласточкіна, та які історичні місця та туристичні локації варто там побачити.

Шимкент – місто, де народився Ігор Ласточкін

Шимкент розташований на півдні Казахстану, неподалік від кордону з Узбекистаном. Сьогодні це третє за кількістю населення місто країни, яке є важливим промисловим, торговельним і культурним центром. Цікаво, що історія Шимкента налічує близько 2200 років. Це підтвердили археологічні дослідження, під час яких на території стародавнього поселення знайшли кераміку, монети та інші предмети різних історичних періодів.

Ще одна цікава особливість Шимкента – його назва. Її часто перекладають як "місто-сад" або "зелене місто". Це пов'язують із великою кількістю парків та зелених зон.

Де розташоване місто Шимкент: дивитись на картах

Ташкент – місто, куди переїхав Ласточкін у дитинстві

Ташкент – столиця Узбекистану з історією, що налічує близько 2200 років. Сьогодні це місто широких проспектів, парків і сучасних будівель, у якому водночас збереглися старовинні мечеті та традиційні квартали.

На його вигляд суттєво вплинув землетрус 1966 року, який зруйнував близько 75% міста. Більшу частину Ташкента відбудували наприкінці 1960-х і в 1970-х роках. Саме тому тут можна побачити незвичайне поєднання радянської архітектури, старовинних ісламських споруд і традиційних будинків.

Де розташований Ташкент: дивитись на картах

Що цікавого побачити у Ташкенті?

Одна з найцікавіших особливостей міста – його метро. Станції відкривали у 1970-х роках, а їхнє оформлення розробляли провідні архітектори Узбекистану. Наприклад, станція "Космонавтів" вирізняється яскраво-синім оздобленням і портретами космонавтів. Серед історичних пам'яток – комплекс Хазрат-Імам у старій частині Ташкента. Це одна з головних релігійних пам'яток столиці.

Станція "Космонавтів" / фото ほっき

Відчути місцевий колорит можна на базарі Чорсу. Його легко впізнати за великою бірюзовою банею. Всередині та навколо неї торгують спеціями, овочами, фруктами, сухофруктами, хлібом і традиційними солодощами. Це гарне місце, щоб придбати місцеві продукти та поспостерігати за повсякденним життям містян.

Базар Чорсу / фото Adam Harangozó

Для знайомства з традиційною архітектурою підійде прогулянка старим містом. Тут збереглися старі вулички та одноповерхові будинки з глиняними стінами й різьбленими дерев'яними дверима. Ця частина Ташкента дає змогу побачити, яким місто було до землетрусу 1966 року.

Старе місто Ташкенту: дивитись відео

А ввечері можна вирушити на вулицю Сайлгох, відому також як Бродвей. Тут працюють вуличні артисти, художники та невеликі розважальні локації. Це популярне місце для прогулянок, де можна провести вечір і скуштувати вуличну їжу.