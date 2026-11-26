Радміла Щоголєва – українська акторка, яку глядачі добре пам’ятають за роллю мовчазної Гелі у популярному "СВ Шоу" разом із Вєркою Сердючкою. Саме цей телевізійний проєкт приніс їй широку впізнаваність наприкінці 1990-х років.

Майбутня акторка народилася 23 березня 1973 року у Києві, пише 24 Канал. Її батько був театральним режисером, а бабуся співала на сцені столичного театру опери та балету. Сама Радміла здобула акторську освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Де зараз Радміла Щоголєва?

Після початку повномасштабного вторгнення акторка разом з дітьми виїхала до Німеччини. Спочатку вона вирушила до Дрездена на запрошення подруги, а згодом до родини доєднався чоловік.

У своєму нещодавньому інтерв’ю Аліні Доротюк вона розповіла, що старша дитина навчається у німецькій гімназії, а молодша завершує початкову школу.

Попри те, що нині акторка живе за кордоном, її рідним містом залишається Київ. А грудень – особливий час, щоб побачити столицю в зимовому оформленні, відвідати святкові локації та знайти цікаві розваги для усієї родини.

Що подивитися у Києві в грудні?

Відвідати ВДНГ й покататися на ковзанах

27 листопада на ВДНГ розпочинає роботу "Зимова країна". У центрі локації облаштували ковзанку просто неба, а поруч працюватимуть святкові атракціони та колесо огляду.

Вхід на територію комплексу безкоштовний, але доведеться заплатити за розваги. Цього сезону квитки на ковзанку коштують від 500 гривень. Крім цього, на території є ще багато інших варіантів відпочинку.



ВДНГ взимку / Фото з сайту Projector Institute

Побачити Національну оперу зсередини

Для тих, хто хоче провести зимовий вечір у культурній атмосфері, підійде Національна опера України. У грудневому репертуарі є постановки, які дуже добре пасують різдвяному сезону.

До прикладу, 17 грудня о 18:00 запланований балет Євгена Станковича "Вечори на хуторі біля Диканьки" за мотивами творів Миколи Гоголя. Це історія про Вакулу, Оксану та пригоди напередодні Різдва. Також можна відвідати популярний балет "Снігову королеву".

Завітати на Софійську площу

У грудні варто завітати на Софійську площу, на якій традиційно встановлюють головну новорічну ялинку України. Засвітити її планують 6 грудня, у День святого Миколая.



Святкова атмосфера на Софійській площі / Фото з сайту Projector Institute

Щоб побачити святкову локацію з незвичного ракурсу, можна піднятися на дзвіницю Софійського собору. Особливо красивий краєвид тут відкривається після заходу сонця, коли вмикається підсвічування. За даними міського путівника Visit Kyiv, підйом коштує 80 гривень для дорослих і 30 гривень для дітей.