Щоб побувати у тропічному лісі не обов'язково летіти в Африку, а кенгуру можна побачити не лише в Австралії. В Іспанії є унікальне місце, де відвідувачі можуть переміститися у справжні джунглі.

Де в Іспанії побачити екзотику?

Українка @anna_tyshchenko розповіла, де у Європі можна побачити тропічні джунглі. Про це повідомляє 24 Канал.

Уявіть собі справжні джунглі – і це не десь далеко, а у Валенсії. Тут усе потопає з зелені. Стежки сховані під кронами дерев, атмосфера нагадує дикий тропічний ліс. Тут є безліч тварин: кенгуру, капібари, черепахи тощо. Деяких екзотичних птахів можна годувати прямо з рук. Це подобається і дітям, і дорослим,

– розповіла туристка.

Мовиться про Jardin del Papagayo, який розташований у муніципалітеті Пеніскола у Валенсії. За словами туристки, заповідник ідеально підходить для сімейної прогулянки – тут одночасно спокійно і цікаво. Вхід на територію платний: 22 євро за дорослого і 17 євро за пенсіонерів і дітей до 10 років.

Що відомо про заповідник Jardin del Papagayo?

На сайті Jardin del Papagayo розповіли, що у заповіднику живуть врятовані тварини, які опинилися у складних ситуаціях. Завдання працівників – забезпечити їм якнайкращі умови проживання та зберегти рідкісні види. Наприклад, у заповіднику є понад 50 видів екзотичних папуг і деякі з них перебувають під загрозою зникнення.

Окрім птахів, у Jardin del Papagayo можна побачити харизматичних лемурів, рожевих фламінго, хижих оцелотів та інших унікальних тварин.

Заповідник відкритий щодня з 11:00 по 15:00. На території є цікаві маршрути різної складності, які дуже сподобаються дітям.