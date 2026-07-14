Пережив шторми, зміну назви і десятки років служби: історія одного з найвідоміших маяків України

Деякі маяки давно перестали бути лише навігаційними спорудами. Вони стали символами міст, мовчазними свідками історії та місцями, без яких важко уявити морське узбережжя. Саме таким є Чорноморський маяк, що вже понад 6 десятиліть допомагає суднам безпечно заходити до порту.

Як повідомляє адміністрація морського порту Чорноморськ, маяк вперше запалив свої вогні 5 жовтня 1965 року. Відтоді він безперервно допомагає мореплавцям орієнтуватися на підходах до порту Чорноморськ.

Чому Чорноморський маяк вважають особливим?

Особливість споруди полягає в тому, що вона належить до класу маяків на гідротехнічній основі. Це означає, що маяк збудували не на березі, а на спеціально створеному фундаменті у воді. Через таке розташування він постійно зазнає впливу штормів, хвиль та інших природних факторів. Попри це, протягом десятиліть працівники маяка своєчасно проводили ремонти, усували пошкодження та підтримували справність освітлювального обладнання.



Як виглядає Чорноморський маяк / фото chemoil

Як з'явився маяк у Чорноморську?

Історія маяка розпочалася ще у 1960 році. Тоді під керівництвом капітана порту Леоніда Хлєбнікова в тодішньому Іллічівську встановили тимчасовий маяк. Через п'ять років на молі, який захищає вхід до порту, звели постійну споруду. Саме її сьогодні знають як Чорноморський маяк.

Башту виготовили зі збірного залізобетону, а перекриття зі збірних залізобетонних плит із утепленням. Це кругла циліндрична вежа заввишки 18 метрів із ліхтарем та оглядовою галереєю, встановлена на одноповерховій будівлі обладнання.

Однією з найвпізнаваніших особливостей Чорноморського маяка є його забарвлення. Вежа пофарбована у червоні та білі горизонтальні смуги, а купол ліхтаря має червоний колір. Таке оформлення обрали не випадково. Завдяки контрастним кольорам споруда добре помітна на тлі навколишнього ландшафту, що допомагає морякам легко впізнавати її навіть удень.

У 2000 році на маяку провели масштабні ремонтно-відновлювальні роботи. Тоді встановили сучасне електронне обладнання та замінили традиційні електричні лампи на світлодіодні. Ще одна важлива зміна відбулася у 2017 році.



Герб міста Чорноморськ / фото Бузько Юрій Іванович

Тоді назву "Іллічівський маяк" офіційно змінили на "Чорноморський маяк". Сьогодні він залишається не лише важливим навігаційним об'єктом, а й одним із головних символів міста Чорноморськ. Його зображення навіть прикрашає герб міста.