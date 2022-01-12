Влада Чорногорії прийняла рішення послабити умови в’їзд до країни. Нові правила торкнуться насамперед нещеплених іноземних туристів.

Про це 12 січня повідомила міністр охорони здоров’я Олена Боровініч-Бойович. Розповідаємо, що відомо про нові умови.

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Чорногорія відкрилась для невакцинованих туристів: що відомо

Наприкінці минулого року уряд Чорногорії оновив правила перетину кордонів. Зокрема, в’їзд було дозволено лише після пред'явлення сертифікату про повну вакцинацію від коронавірусу або довідку про перенесену хворобу. На думку чиновників, це мало призупинити зростання захворюваності COVID-19 під час новорічних свят.

Цифри за кількістю інфікованих, які ми маємо, не викликають занепокоєння. Система охорони здоров’я може впоратися із навантаженням, тому ми знімаємо частину обмежень,

– пояснила глава МОЗ.

Так, з 13 січня туристам можна приїжджати до Чорногорії не лише за паспортом вакцинації або довідкою про антитіла, а й за негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 72 годин до прибуття, або експрес-тесту на антиген не старше 48 годин.

Втім, у МОЗ наголошують, що нововведення діятиме лише з 13 по 19 січня. Далі відомство знову проаналізує ситуацію з коронавірусом та вирішить чи подовжувати спрощені умови.

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