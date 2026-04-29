Дві країни біля моря, які стануть хітом літа 2026: вже набирають популярність

Кожного літа європейські курорти переповнені, а ціни в популярних напрямках стабільно зростають. Саме тому мандрівники почали звертати увагу на країни, в яких немає натовпів туристів.

Є 2 красиві напрямки з мальовничими пейзажами, теплим морим та відносно приємними цінами, пише Travel Off Path. Вони вже поступово набирають популярності і мають всі шанси стати головним відкриттям цього літа.

У які країни можна їхати на море?

Чорногорія

Ця невелика країна на узбережжі Адріатичного моря, яка вже починає виходити з тіні популярної Хорватії. У найближчий час її популярність лише зростатиме.

Головною перевагою є ціни. Відпочинок тут набагато доступніший, ніж у багатьох інших курортних напрямках. Проживання у готелі на узбережжі обійдеться від 2100 гривень.

У Перасті та Будві немає шуму, як буває у великих туристичних центрах. Навіть Котор, який часто порівнюють із Дубровником, не страждає від надмірних натовпів.

У Чорногорії локації красиві на кожному кроці завдяки старовинним кам’яним будинкам, вузьким брукованим вуличкам та романським дзвіницям. Та єдиною причиною, чому країна досі залишається менш «розкрученою» - це обмежена кількість авіасполучень.

Водночас Чорногорія вважається досить безпечним напрямком у Європі, тож це також додає їй популярності серед туристів.

Албанія

Мандрівники останнім часом починають активно відкривати для себе Албанію. Країна приваблює бірюзовим морем, світлими пляжами та атмосферою, яка нагадує екзотичні курорти.

Більшість туристів починають знайомство зі столиці Тирани. У цьому місті поєднуються великі мечеті, зелені парки з озерами та архітектура часів комінізму.

Проте справжня Албанія відкривається за межами столиці. На півночі – гірські пейзажі Проклятих гір, старовинні фортеці та віддалені села. На півдні – курорти Дермі та Ксаміл, де море і пляж часто порівнюють навіть з Мальдівами.

Ксаміл почав набирати неабиякої популярності та вже став вірусним у соцмережах. Проте навіть надмірна увага до цієї локації все одно залишає відпочинок тут доступнішим, ніж на таких курортах як Амальфі чи Санторіні.

Українка Елен @elen_shaida, яка веде свій блог про Албанію, рекомендує відвідувати країну наприкінці червня або на початку вересня, щоб уникнути сильної спеки. В середині міста гуляти містом не захочеться через палюче сонце.

