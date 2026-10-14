Можуть сприйняти за грубість: чому скандинави не кажуть "будь ласка" і як тоді бути ввічливим

Звичні правила етикету не завжди працюють за кордоном. У скандинавських країнах навіть просте замовлення кави може стати для туриста мовним викликом.

Перед подорожжю зазвичай вивчають базові слова іноземною мовою: привітання, прощання, подяку та ввічливі прохання. Проте в Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Фінляндії немає слова, яке повністю відповідало б англійському please за значенням і вживанням.

Як пояснює BBC, це не означає, що жителі Північної Європи нехтують хорошими манерами. Просто вони звикли виражати ввічливість інакше. Тому туристам варто зважати не лише на слова, а й на інтонацію, формулювання та місцеві правила спілкування.

Чому в скандинавських мовах немає звичного слова "будь ласка"?

Знайти точний відповідник англійського please у скандинавських мовах непросто. Лінгвіст Джеймс Пуховскі, дослідник норвезького музею писемної культури Nynorsk Kultursentrum, пояснює, що для розуміння місцевої ввічливості потрібно враховувати не лише слова, а й спосіб висловлення думки.

Наприклад, у Данії прохання можна сформулювати за допомогою вислову må jeg bede om "чи можу я попросити". У Швеції до запиту часто додають tack "дякую", а в Норвегії ввічливість можуть передавати інтонацією та усмішкою. Тому відсутність звичного слова не означає, що люди спілкуються грубо. Вони просто використовують інші мовні засоби, які місцевим жителям зрозумілі без додаткових пояснень.

Чи означає прямолінійність, що скандинави менш ввічливі?

У скандинавських країнах цінують ефективність і пряме спілкування. Викладачка данської мови Даніела Гуммельгрен пояснює, що надмірна ввічливість іноді може здаватися недоречною, особливо якщо додаткові слова лише затягують розмову. На місцеві норми також впливає егалітаризм, тобто принцип рівності між людьми.

За словами Пуховського, це помітно в повсякденній мові: традиційні формальні звертання на зразок Herr і Frue, приблизні відповідники англійських sir і madam, значною мірою вийшли з ужитку.

Із цими поглядами пов'язаний і закон Янте – скандинавська культурна концепція, згідно з якою ніхто не повинен вважати себе важливішим за інших. Через це у спілкуванні менше уваги приділяють формальним знакам статусу, а ввічливість передають через формулювання та контекст.

Подібні соціальні норми характерні і для Фінляндії, хоча фінська мова належить до іншої мовної сім'ї, ніж данська, шведська, норвезька та ісландська.

Мова – це більше, ніж слова,

– наголошує Пуховський.

Як туристам бути ввічливими без слова "будь ласка"?

Гуммельгрен радить мандрівникам спостерігати за поведінкою місцевих жителів і підлаштовуватися під звичний для конкретної ситуації рівень ввічливості. Навіть без знання мови можна звернути увагу на інтонацію, жести та те, як люди спілкуються з незнайомцями та працівниками сфери обслуговування.

Допомогти можуть і слова подяки. У шведській та данській мовах це tack і tak відповідно, у норвезькій та ісландській takk, а у фінській kiitos. У певних ситуаціях подяка може виконувати частину функцій, які англійською має please.

Але туристам не варто боятися помилитися. Ніхто не засуджуватиме відвідувача лише за те, що він замовить каву без додаткового слова подяки. Ба більше, надмірна ввічливість іноді може викликати подив.