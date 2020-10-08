Смачна кава, солодощі, цікава архітектура, площа Ринок, Ратуша – мовиться не про Львів, а мальовниче місто Дрогобич. Він приваблює все більше туристів з усіх куточків України.

Журналісти 24 каналу з'ясували чимало цікавих фактів про місто на Львівщині та підготували добірку локацій, які неодмінно варто відвідати.

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Дрогобич заснували в одинадцятому столітті на місці поселення, де торгували сіллю. Відтоді воно постійно було торговим та розважальним центром. Втім знову мандрівники почали активно ним цікавитися зовсім нещодавно. Наприклад, у 2019 році це місто відвідали понад 100 тисяч туристів.

Створення офіційного логотипа Дрогобича

Директор дрогобицького туристично-інформаційного центру Іван Чава розповів, що міська влада написала стратегію розвитку міста, туристичну стратегію і почала за нею працювати.

Створили брендинг Дрогобича "У ньому вся сіль", почали реалізовувати проєкт "Вуличний музей", почали працювати з бізнесом для того, щоб створювати кращі умови для перебування туристів у Дрогобичі,

– відзначив він.

Автор логотипу Іван Білий. В ньому зашифрована буква "Д", а кожен елемент має свою історію:

верхній елемент — астролябія, цим предметом колись вимірювали відстань між зорями;

нижня частина — смайлик, адже кожен, хто був в Дрогобичі, має повертатися з міста з позитивними емоціями.



Офіційний логотип міста Дрогобич / Фото White Studio Design

Сіль – основа Дрогобича

Основа міста — сіль, яку тут добувають майже тисячу років. Одна з місцевих солеварень безперервно працює з 1250 року. Технологія, за якою тут виробляють сіль, не відрізняється від тогочасної.

Керівник Дмитро Ковальов розповів, що дрогобицька солеварня наразі єдина у світі працює за такою технологією. На виробництві є шурф, який був заснований приблизно в 15 столітті. Звідти видобувається ропа, з глибини 50 метрів.

Це своєрідна підземна соляна річка, яка утворила підземний грот, а з нього і викачується ропа,

– пояснив керівник солеварні.



Дрогобицький солеварний завод / Фото

Далі вона потрапляє в розсолозбірники, які є історичними пам'ятками. Вони виготовлені з дуба близько 200 років назад. Там ця ропа очищується, а під силою гравітації в ній осідають різні суміші.

А далі вона вже очищена потрапляє на випаровування, на виварку.

Як добувається сіль в Дрогобичі: відео

Сіль в Дрогобичі є не тільки на солеварні чи в сувенірних крамницях, а й навіть у місцевих делікатесах. Тут, наприклад, роблять дрогобицький солений торт. Сіль навіть додають у каву.

Бариста Галина привідкрила секрет дрогобицької кави з сіллю. В напій додають солену карамель, в яку додається справжня дрогобицька сіль, відтак кава має незвичний смак.

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Сучасні артоб'єкти в центрі міста

У центрі міста відтепер розміщені сучасні артоб'єкти. Наприклад, туристи можуть побачити телефонну ретро-будку, кран з питною водою чи пам'ятник ліхтарю. Крім цього, є чимало селфі-зон. Фото цих об'єктів можна обміняти на подарунки в туристичному центрі.

Стародавня церква святого Юра

Поціновувачі старовинної архітектури відзначають красу понад трьохсотлітньої церкви святого Юра. Споруда є спадщиною ЮНЕСКО. Її дрогобичани не збудували, а викупили в іншому селі, звідки і перевезли.

Ще одна особливість цієї пам'ятки в тому, що тут є церква в церкві.

Керівниця відділу пам'яток дерев'яної архітектури Леся Летнянчин пояснила, що на одному престолі могла бути тільки одна літургія на день. І коли була потреба в другій літургії, для цього використовувалася верхня церква.



Церква святого Юра / Фото "Дивись.info"

Унікальність храму святого Юра в Дрогобичі в тому, що він зберіг повністю свою автентику як в архітектурі, так і в стінописі.

Церква вражає своєю архітектурою. Гарно її свого часу назвав мистецтвознавець, який сказав: "поема в дереві, витесана сокирою",

– відзначила Леся Летнянчин.

У храмі є вся енциклопедію, всеможливі елементи: замки, рубки, аркада на 2 поверсі. Всі деталі збереглися в оригіналі.

Скільки коштує поїздка в Дрогобич

Доїхати зі Львова в Дрогобич за допомогою BlaBlaCar чи автобусом коштує 50 – 60 гривень. Трохи дешевше – на електричці.

Середній чек в місцевих кафе становить трохи більше, ніж 100 гривень. За номер на одну людину можна заплатити орієнтовно 300 гривень.

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