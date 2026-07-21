Під Чернівцями існує власне "метро": чому воно ніколи не возило пасажирів

Багато хто хоча б раз чув про загадкове "чернівецьке метро", а в соцмережах навіть поширюють схеми з двома лініями та десятками станцій. Насправді ж підземна споруда має зовсім інше призначення, а її історія виявилася не менш цікавою, ніж міські легенди.

Під історичним центром Чернівців справді простягається майже 1,5 кілометра підземного тунелю із рейками, вагонетками, потоками води та навіть невеликими сталактитами. Саме через ці особливості його давно охрестили "чернівецьким метро". Однак жодних потягів для пасажирів тут ніколи не було, а споруду звели з іншою, надзвичайно важливою метою.

Чому "чернівецьке метро" насправді не є ним?

Останнім часом у соцмережах знову набирають популярності фотографії та схеми нібито чернівецького метрополітену. На них можна побачити дві лінії, 12 підземних станцій і навіть пересадкові вузли в центрі міста. Автори таких дописів жартують, що раніше підземка працювала, а нині всі станції закриті, а департамент позавуличного транспорту ліквідовано. Втім, реальність значно цікавіша.

Насправді так зване "чернівецьке метро" – це дренажна галерея, яка проходить від вулиці Нахімова до Гагаріна. Саме вона і стала основою для численних міських легенд, повідомляє "Чернівецький промінь" з посиланням на виданні СZERNOWITZ.

Як виглядає дренажна галерея / фото "Молодий Буковинець"

Навіщо під Чернівцями побудували величезний підземний тунель?

Історія споруди бере початок у 1950-х роках. Через особливості місцевих ґрунтів у Чернівцях почалися зсувні процеси. Ситуація ще більше загострилася після масштабних повеней 1965 – 1969 років. Тоді виникла реальна загроза, що схил може почати зміщуватися вниз разом із будівлями історичної частини міста, зокрема колишньою Резиденцією митрополитів, де нині розташований Чернівецький національний університет.

Саме тому у 1970 році розпочали проєктування комплексу протизсувних споруд. Однією з головних стала дренажна галерея, яка мала відводити ґрунтові води та запобігати руйнуванню схилу. Будівництво тривало з 1975 до 1979 року. У результаті з'явився дворівневий тунель завдовжки майже 1,5 кілометра. До нього під'єднали 58 свердловин, через які ґрунтові води відводилися вниз. Нині функціонує лише 15 із них.

Звідки взялася легенда про підземний тунель та що можна побачити всередині?

Підземний тунель швидко обріс легендами. Одні вважали, що його ще до війни проклали для перевезення товарів від вокзалу. Інші були переконані, що це секретний військовий об'єкт або частина розгалуженої мережі підземних ходів. Насправді ж появі назви "чернівецьке метро" посприяли працівники "Київметробуду", які споруджували галерею.

Біля входу вони залишили велику літеру "М", що і підштовхнуло містян до відповідних асоціацій. А рейки всередині лише додали загадковості, хоча ними пересувалися звичайні будівельні вагонетки. З роками підземелля змінилося. Вода залишила на стінах мінеральні нашарування, зі стелі почали формуватися маленькі сталактити, а місцями навіть утворилися так звані печерні перлини.

Свого часу сюди навіть проводили екскурсії. Відвідувачам видавали каски, ліхтарики та гумові чоботи, після чого вони вирушали досліджувати підземний тунель, поки просто над ними місто жило звичним життям.