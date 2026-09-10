У цьому замку на Івано-Франківщині зупинявся король Речі Посполитої

Масивні мури, чотири бастіони, князівські герби та підземний хід – усе це можна побачити в Чернелицькому замку на Прикарпатті. Колись ця фортеця мала важливе стратегічне значення та стала свідком воєнних подій 17 століття.

Як пише медіа-платформа "Карпатіум", Чернелиця свого часу була важливим укріпленим пунктом на Покутті. Фортеця пережила турецькі напади, неодноразово змінювала власників, а згодом почала занепадати.

Коли збудували Чернелицький замок?

Перші згадки про укріплення в Чернелиці датують 15 століттям, однак вони є непевними. Дослідники навіть заперечували існування замку в селі в той період. Перша конкретна письмова згадка з'явилася у 1636 році. Власниця Чернелиці Ядвіґа Белзецька із Язловецьких тоді подала до суду на свого зятя, київського воєводу Януша Тишкевича. Вона звинуватила його в пограбуванні своїх володінь, серед яких згадувалося і "містечко Чернелиця із замком".

Активне будівництво фортеці припало на початок 1650-х років. У цей час Чернелиця стала родинною резиденцією Чарторийських на Покутті. Князь Михайло Чарторийський одружився з Єфросинією Станіславською, після чого на в'їзній вежі замку з'явилися великі кам'яні герби подружжя.

З одного боку розмістили "Погоню" – вершника на коні, а з іншого "Пиляву", пов'язану з родиною Єфросинії. Ім'я архітектора фортеці невідоме. Водночас замок вважали важливою оборонною спорудою, а князю навіть пропонували відшкодувати витрати на його будівництво.

Чернелицький замок / фото Татьяна Левченко

Чому замок мав таке важливе значення?

Фортеця мала квадратний план і була оточена мурами завтовшки понад два метри та заввишки близько шести метрів. На кутах розташовувалися 4 потужні бастіони, а в центрі західної частини стояла двоповерхова в'їзна вежа. Замкове подвір'я займало 2,5 гектара. Раніше тут були палац та господарські споруди. Тепер територію вкривають яблуні, тому навесні вона стає біло-рожевою від цвіту, а восени дерева вкриваються плодами.

У 1672 та 1676 роках фортеця зазнала серйозних руйнувань від турків. Тоді Чернелицький замок був найсхіднішою фортецею Речі Посполитої на правому березі Дністра. Замок відбудовували, а під час польсько-турецької війни 1683 – 1699 років він разом із Раковецьким замком став важливим стратегічним пунктом. Тут зберігали амуніцію та фураж.

Перед військовими походами кілька разів зупинявся польський король Ян III Собеський – король Речі Посполитої. У 1696 році фортеця перейшла до волинського воєводи Михайла Потоцького. Його родина володіла замком до 1774 року. Пізніше власники змінювалися один за одним. Серед них були Галеські, Потоцькі, Станецькі, Ценські, Раціборські та Краснопольські. Згодом замок поступово втрачав своє значення.



Польський король Ян III Собеський / фото Марчелло Бачареллі

Після смерті Мауриція Ценського його родина переїхала до іншого маєтку, забравши із собою бібліотеку, архів та картинну галерею, де, за джерелом, були роботи Рубенса та Рафаеля. У 1939 році радянська влада позбавила Чернелицю статусу міста. Поруч із замком збудували лікарню.

Сьогодні фортеця руйнується. У 1990 – 2000-х роках її активно розбирали на будівельні матеріали, однак із часом, завдяки зростанню інтересу туристів, місцеві жителі перестали робити це так активно.

Як доїхати до замку?

Автомобілем від Івано-Франківська до села близько 72 кілометрів. Спочатку потрібно їхати Н18, потім повернути на Р20 у напрямку Тлумача та Городенки. В Олієво-Королівці слід з'їхати з траси, після чого залишиться ще близько 10 кілометрів сільських доріг.

Де розташований замок: дивитись на картах