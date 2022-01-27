Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів Тонга: який вигляд має зараз
27 січня 2022 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
15 січня 2022 року у південній частині Тихого океану сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У результаті – тихоокеанська держава Тонга потерпала від цунамі.
Крім того, як наслідок – один з островів майже повністю пішов під воду.
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Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів
Нові супутникові знімки, зроблені Maxar у квітні 2021 року та після виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, показали збитки, що були завдані островам. Втім, один з них постраждав найбільше.
Згідно з опублікованими кадрами, острів у центрі виверження пішов під воду, над водою залишилося лише дві невеликих ділянки суші.
Виверження вулкану в Тихому океані: що відомо
- Уранці 15 січня відбулося потужне виверження підводного тихоокеанського вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 кілометрів від острівної країни Тонга – воно тривало 8 хвилин;
- Фахівці з вулканології зауважують, що це одне з найпотужніших вивержень на Тонга за останні 30 років. Після виверження країну накрило цунамі;
- За словами фахівців NASA виверження було в сотні разів потужнішим за атомну бомбу, скинуту США на Хіросіму під час Другої світової війни;
- Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок виверження. Проте реальний масштаб збитків все ще невідомий, оскільки зв'язок з островом перервано через пошкодження підводного інтернет-кабелю;
- В останні кілька днів острів Тонга почав приймати кораблі та авіарейси з гуманітарною допомогою.