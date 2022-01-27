Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів Тонга: який вигляд має зараз

15 січня 2022 року у південній частині Тихого океану сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. У результаті – тихоокеанська держава Тонга потерпала від цунамі.

Крім того, як наслідок – один з островів майже повністю пішов під воду.

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Через виверження вулкана під воду пішов майже весь острів

Нові супутникові знімки, зроблені Maxar у квітні 2021 року та після виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, показали збитки, що були завдані островам. Втім, один з них постраждав найбільше.

Згідно з опублікованими кадрами, острів у центрі виверження пішов під воду, над водою залишилося лише дві невеликих ділянки суші.