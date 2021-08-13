Через 2 пасажирок в Австралії на карантин закрили весь літак: що сталось

Під час реєстрації на рейс з Сіднею в Мельбурн 2 жінки надали фальшиві документи. Це з'ясували вже після прильоту. Жінок оштрафували на понад 10 тисяч доларів.

Австралійські пасажирки надали результати підроблених ПЛР-тестів. Повторний аналіз був позивним.

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Підроблені ПЛРи в Австралії

Двом жінкам вдалося оминути перевірку дозволів для внутрішніх перельотів. Фальшиві документи виявили вже у Мельбурні, столиці штату Вікторія.

Кожну з пасажирок з підробленими документами оштрафували на 5,4 тисячі доларів та помістили у примусовий карантинний готель. Цей штраф є максимальним за в’їзд до Вікторії "без дійсного дозволу, винятку чи винятку".

Джерон Веймар, заступник секретаря Департаменту охорони здоров’я та керівник штабу COVID-19, заявив, що дії пасажирок можна назвати особливо небезпечними, оскільки вони піддали ризику здоров'я десятків людей.

Після виявленні інфікованих пасажирок, служба Охорони здоров'я сконтактувала з усіма пасажирами рейсу та повідомила їм "радісну" звістку. Наразі усі вони мають ізолюватися на 14 днів та пройти повторне тестування.

Яка ситуація з коронавірусом в Австралії

За минулу добу, 12 серпня в Австралії зареєстрували 416 випадків інфікування коронавірусом. Країна з усіх сил намагається подолати високоінфекційний штам "Дельта". Це призвело до того, що два найбільших міста – Сідней та Мельбурн – ввели в жорсткий карантин.