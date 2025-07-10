Ви точно захочете тут залишитися: маловідоме село в Карпатах з найкращими чанами і водоспадами

Карпати – це великий осередок розмаїття, де можна побачити кришталево чисті озера, старовинні замки і печери, густі ліси. Окрім того, у Карпатах є чимало місць для відпочинку тіла й перезавантаження організму від трудових буднів.

На Закарпатті розташовується мальовниче та маловідоме село Лумшори, в якому можна знайти найкращі чани та красиві водоспади. Що відомо про це село – розповідає 24 Канал.

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Куди поїхати на чани в Карпатах

Чани є головною родзинкою села Лумшори, населення якого складає менше, аніж 100 людей. Сюди приїжджають на відпочинок незалежно від погоди, оскільки купання у чанах приємне, що взимку, що влітку.

Чани в Лумшорах з мінеральною водою, яку поступово підігрівають на повільному вогні. Коли вода достатньо нагріється, в неї можна додати ароматних карпатських трав або квітів.



Чани в Лумшорах / Фото з мережі

У Лумшорах є чани на будь-яку компанію – чи то велике коло друзів, чи відпочинок у парі. У селі навіть знайдеться чан, діаметром 3,2 метра, що вміщає до 15 людей. Погрівшись у чані, варто зануритися у прохолодну воду річки Туричка, що протікає зовсім неподалік.

У селі розташовується ціла група водоспадів, які оточені віковими лісами. Водограї складаються з 5 окремих водоспадів – Соловей, Буркач, Давір (Партизан), Переступень та Крутило.



Водоспад Давір / Фото з мережі

Водоспад Давір є найбільшим серед них: вода спадає з висоти 4 – 6 метрів, утворюючи знизу озерце, в якому мандрівники полюбляють освіжитись в спекотну пору року.

Лумшорські водоспади підходять для літнього пікніку: у тіні лісової хащі, розташовуються великі галявинки, на яких мандрівники полюбляють розводити багаття та ставити намети.

Село Лумшори на карті