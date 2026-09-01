Під цим польським курортом ховається бункер часів Другої світової війни: де він розташований

На польському острові Волін є місце, яке різко контрастує з традиційним образом курортного відпочинку. Поруч із пляжами, національним парком та жвавими туристичними локаціями тут можна спуститися під землю та побачити залишки масштабного військового об'єкта.

Йдеться про так зване підземне місто Волін – колишню нацистську фортецю, частиною якої є розгалужена система тунелів, пише Daily Mail.

Що являє собою підземне місто Волін та де воно розташоване?

Підземне місто є залишками колишньої нацистської фортеці. Об'єкт розташований на острові Волін у Польщі, який водночас відомий зовсім іншою атмосферою: пляжами, національним парком і активним курортним життям. Однією з головних особливостей комплексу є мережа підземних ходів. Загальна довжина тунелів становить близько 1,6 кілометрів. На території туристів зустрічають паркани, попереджувальні знаки та військова техніка.

Де розташоване місто Волін: дивитись на картах

Що можна побачити всередині фортеці?

Підземна частина комплексу дає змогу побачити, як міг виглядати об'єкт під час його використання у воєнний період. Всередині збереглися тунелі та приміщення, які формують цілу систему підземних споруд. Атмосферу доповнюють манекени, а також фігури військових.

Окремі частини комплексу дозволяють отримати уявлення про те, який вигляд мав бункер під час експлуатації. Туристам варто бути готовими, що всередині температура тримається близько 10 градусів, незалежно від погоди на поверхні.

Цікаво, що під час холодної війни бункери перетворили на секретний командний центр, звідки планували можливу ядерну атаку на Скандинавію. Водночас частина тунелів досі залишається недослідженою: деякі з них нацисти запечатали бетонними стінами під час відступу у 1945 році. Ціна входу для однієї дорослої людини коштує 50 злотих, актуальний час роботи треба перевіряти на офіційному сайті.

Як виглядають приміщення всередині бункера / фото TripAdvisor