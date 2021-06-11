"Брама пекла" в Каракумській пустелі: як СРСР створила палаючий кратер і засекретила його

У Туркменістані є кратер серед Каракумської пустелі, який називають "Брамою пекла". Це є надсекретний об’єкт радянської влади. Під час пошуку родовищ нафти робочі натрапили на кишеню природного газу. Щоб приховати сліди, її підпалили у сподіванні, що вона згорить за кілька тижнів.

Але родовище природного газу горить вже понад 50 років. За цей час тут утворилася вогняна западина, яку називають кратером Дарваза.

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Надсекретна таємниця СРСР серед пустелі

Туркменські спеціалісти заявляють, що кратер утворився ще у 1960-их роках, але його виникнення замовчували до 1980-их років. За радянської влади газ і нафта були високо цінованими товарами в Туркменістані. Ймовірно, тому усі документи про створення кратеру не розробили або дуже якісно засекретили.

Є лише інформація, що у Каракумській пустелі радянські геологи бурили нафту в 1971 році. Коли вони натрапили на родовище газу, то утворились 3 великі западини. Щоб запобігти витоку метану в атмосферу, подейкують, що геологи запалили родовище, думаючи, що воно згорить за лічені тижні. Кратер Дарваза має 69 метрів ширини та 30 метрів глибини, і він досі охоплений вогнем.

Як виглядає кратер: відео

З початку 2010-их кратер почали активно відвідувати туристи. Щороку сюди приїжджає близько 6 тисяч мандрівників, щоб побачити на власні очі, як палаючий Колізей вночі освітлює небо серед неосяжної Каракумської пустелі.

Каракумська пустеля – це 350 тисяч квадратних кілометрів піщаних дюн, які займають приблизно 70% площі Туркменістану.