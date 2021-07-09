Бугенвілея, дуранта й інші: у ботсаду Одеси розцвіли тропічні квіти – кольорові фото

Ми звикли бачити квіти, які стали банальними – троянди, ромашки, кульбаби, фіалки тощо. Однак на території нашої країни вирощують й незвичні.

Зокрема, у ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова квітнуть тропічні та субтропічні квіти. Пресслужба ботсаду опублікувала кольорові фото.

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Продемонструємо кілька тропічних і субтропічних красунчиків, – йдеться в повідомленні.

Насолодіться й ви цією красою:



Пандорея жасміновидна / Фото: фейсбук ботанічного саду



Офіопогон / Фото: фейсбук ботанічного саду



Зефірантес крупнолистковий / Фото: фейсбук ботанічного саду



Бугенвілея / Фото: фейсбук ботанічного саду



Дуранта / Фото: фейсбук ботанічного саду



Відзначимо, раніше на Рівненщині, на околиці села Уїздці, відкрили для туристів лавандове поле. Ще одну лавандову плантацію можна відвідати на Хмельниччині.

Також на Чорногірському та Мармароському хребтах в Карпатах масово квітне червона рута.