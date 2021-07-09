Зокрема, у ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова квітнуть тропічні та субтропічні квіти. Пресслужба ботсаду опублікувала кольорові фото.
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Продемонструємо кілька тропічних і субтропічних красунчиків, – йдеться в повідомленні.
Насолодіться й ви цією красою:
Пандорея жасміновидна / Фото: фейсбук ботанічного саду
Офіопогон / Фото: фейсбук ботанічного саду
Зефірантес крупнолистковий / Фото: фейсбук ботанічного саду
Бугенвілея / Фото: фейсбук ботанічного саду
Дуранта / Фото: фейсбук ботанічного саду
Відзначимо, раніше
Також на Чорногірському та Мармароському хребтах в Карпатах масово квітне червона рута.