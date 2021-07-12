Деякі туристи у таких ситуаціях не засмучуються, а навпаки – знімають кумедні відео. Цього разу таким поділилася блогерка, у якої понад 200 тисяч підписників в Інстаграмі.
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На кадрах дівчина порекомендувала українцям та гостям країни відпочинок в Одесі. Зробила вона це, зайшовши у море повне жабуриння.
Якщо ви обираєте між Чорногорією і Болгарією, між Туреччиною та Арабськими Еміратами, то я рекомендую вам Одесу! Незабутні враження, – запевнила Таня.
В Одесі "цвіло" Чорне море: коротко
- Ще у травні Міністерство охорони здоров'я перевірило воду близько 22 пляжів Одеської області. Фахівці встановили, що вона є придатною для купання;
- 12 і 13 червня в Одесі пройшли сильні зливи. Вони призвели до скидів поверхневих вод у прибережну зону Чорного моря. Тому фахівці порекомендували тимчасово утриматися від купання на одеських пляжах;
- Пізніше еколог заявила, що Чорне море "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями – Aphanizomenon flos-aquae.
- Наприкінці червня біля узбережжя Одеси вода Чорного моря набула оливково-зеленого відтінку.