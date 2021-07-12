Деякі туристи у таких ситуаціях не засмучуються, а навпаки – знімають кумедні відео. Цього разу таким поділилася блогерка, у якої понад 200 тисяч підписників в Інстаграмі.

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На кадрах дівчина порекомендувала українцям та гостям країни відпочинок в Одесі. Зробила вона це, зайшовши у море повне жабуриння.

Якщо ви обираєте між Чорногорією і Болгарією, між Туреччиною та Арабськими Еміратами, то я рекомендую вам Одесу! Незабутні враження, – запевнила Таня.

В Одесі "цвіло" Чорне море: коротко