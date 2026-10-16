Цей хлопець оцінює лавки з усього світу: як незвичайне хобі допомогло йому знайти дружину

Британець Сем Вілмот почав оцінювати лавки заради жарту з друзями, але його захоплення переросло у популярний інстаграм-блог. Згодом воно не лише зібрало тисячі підписників, а і допомогло чоловікові познайомитися з майбутньою дружиною.

Сем Вілмот створив сторінку RateThisBench влітку 2019 року після завершення навчання в Університеті Свонсі. Тепер у його блогу близько 28 тисяч підписників, а за цей час чоловік встиг оцінити понад 300 лавок. Про цікаві деталі такого блогу він розповів у виданні The Guardian.

Як звичайна прогулянка перетворилася на незвичне хобі?

Ідея виникла під час прогулянки лісами долини Пенллегаре. Поки друзі Сема гралися у гру з паличками на воді, він присів на лавку, щоб помилуватися краєвидом. Тоді чоловік помітив квіти, залишені кимось на сидінні, і почав розмірковувати, хто їх приніс і кому вони призначалися. Пізніше друзі перейшли до наступної лавки та почали порівнювати місця для відпочинку.

Іноді Сему трапляються дуже незвичайні лавки / інстаграм ratethisbench

Сем пожартував, що хтось мав би створити рейтинг лавок усього світу. За кілька днів він завів відповідну сторінку в інстаграмі і опублікував перші огляди лавок поблизу родинного дому в Брістолі. Наприкінці літа він збирався закрити акаунт, однак його батькові Крісу настільки сподобалася ідея, що вони перетворили її на спільне заняття.

Після вечері чоловіки виходили на прогулянки, щоб оглянути чергову лавку. Невдовзі сторінка почала стрімко набирати популярність, хоча Сем спочатку не мав наміру розвивати її.

За якими критеріями Сем оцінює лавки?

Чоловік розробив власну систему оцінювання за десятибальною шкалою. Зазвичай він публікує фотографію, на якій сидить на лавці, коротко описує місце та виставляє оцінку. На його думку, важливі не лише розташування та краєвид, а і конструкція лавки.

Сем звертає увагу на наявність спинки і підлокітників, а також на якість основи. Додаткові бали отримують дерев'яні лавки, які він вважає найприємнішими, та ті, що мають цікаві пам'ятні таблички або присвяти.

Сем сидить на лавочці, яку він оцінив на 3 з 10 / інстаграм ratethisbench

Натомість найменше йому подобаються непривабливі металеві лавки в міських центрах, особливо з підлокітниками посередині сидіння. Але трапляються і незвичайні конструкції: наприклад, одна з лавок мала вбудований USB-порт для заряджання пристроїв.

З часом підписники почали писати Сему і просити оцінити їхні улюблені місця. Іноді такі прохання мають особисте значення. Одного разу жінка попросила його відвідати лавку, присвячену пам'яті її брата, якого також звали Сем.

Вона вважала, що блогер схожий на нього, і дуже зраділа, коли чоловік опублікував фотографію на цьому місці. Попри емоційні історії, Сем намагається бути чесним у своїх оглядах і наголошує, що оцінка завжди залишається його особистою думкою.

Як захоплення лавками допомогло знайти кохання?

Напевно, це наймиліша історія. Одного дня Сем отримав повідомлення від дівчини на ім'я Софі. Вона не просто стежила за його сторінкою, а і сама оцінила його роботу як оглядача, поставивши найвищий бал. Це розсмішило чоловіка, і вони почали спілкуватися.

Софі жила неподалік, тож Сем запросив її на вечерю. Уже після третього побачення він помітив гарну лавку та попросив дівчину сфотографувати його на ній. Відтоді фотографування лавок стало їхньою спільною традицією.

Сем зі своєю нареченою / інстаграм ratethisbench

У червні 2026 року пара одружилася. Для церемонії вони обрали церкву в графстві Глостершир, неподалік від свого дому. Однією з причин такого рішення стала лавка на території церковного подвір'я, де закохані проводили багато часу, розмовляючи про спільне майбутнє.

Раніше Сем оцінив її на 9 із 10. Однак після весілля він повернувся на це місце вже разом із дружиною та поставив йому максимальні 10 балів. Це була перша лавка, яка отримала таку оцінку за всю історію його блогу.

Чоловік переконаний, що лавки – це не просто місця, де можна присісти. Вони дають змогу ненадовго відволіктися від щоденних справ, побути на свіжому повітрі та спокійно подумати.