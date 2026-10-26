Боровик-рекордсмен: поляк виніс з лісу гриб, більший за людську голову

Осінь вважається найкращою порою для походу в ліс, оскільки після дощів з’являється багато грибів. Часом грибникам щастить знайти справжні природні рекорди, які вражають розмірами і вагою.

Саме така знахідка чекала на чоловіка в одному з польських лісництв, пише о2.pl. Грибник на ім’я Міхал натрапив на гігантського боровика, який працівники лісництва вже назвали рекордним екземпляром.

Який гриб знайшов поляк?

Знайдений гриб важив 2,54 кілограма, а обхват його ніжки в найширшому місці сягнув 47 сантиметрів. Попри величезні розміри, знахідка виявилася досить добре збереженою.

За словами працівників лісництва, гриб не мав видимих ознак пошкодження личинками. Його м’якуш також зберіг характерний для боровиків аромат. Така знахідка справді дивує, оскільки великі гриби часто бувають пошкоджені чи перезрілі.

Боровик вважають одним з найцінніших їстівних грибів у польських лісах. Наприкінці літа та восени, коли умови сприятливі для росту грибів, тут можна знайти й інші популярні види: підберезники, рижики та опеньки.

Усім грибникам необхідно в осінню пору дотримуватися правил безпеки під час походу в ліс. Насамперед варто збирати лише ті гриби, їстівність яких не викликає сумнівів.

Також рекомендовано обирати лише здорові гриби. До кошика краще не класти екземпляри з ознаками гниття, плісняви, червивості чи значного пошкодження.

Коли найкраще їхати по гриби?

Раніше ми розповідали, як вирахувати ідеальний день для поїздки по гриби. Насправді їхати в ліс одразу наступного дня після дощу не варто, адже ідеальні умови виникають лише через 3 – 4 дні. При цьому важливі також температура, вологість і вітер. Якщо ґрунт залишається вологим, то грибів може ставати більше, а якщо прийшла спека, то навпаки.