Безвіз України з Канадою і Великою Британією: Кулеба розповів нові деталі запровадження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна просунулась у питаннях щодо запровадження безвізового режиму з двома країнами. Йдеться про Канаду і Велику Британію.

За словами міністра, український уряд постійно порушує тему безвізу із США. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Безвіз України з Канадою і Великою Британією

Ми постійно порушуємо з американськими партнерами питання безвізу. До речі, з Канадою і Британією також. І з останніми ми вже просунулися у цих питаннях,

– зауважив Кулеба.

Він додав, що поки кроки малі, адже політика цих країн дуже консервативна. Попри це Україна рухається вперед.

Глава МЗС нагадав, що за часів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, ініціатива безвізового режиму "не знайшла подальшого розвитку". Тоді це питання розглядалося на засіданнях Комісії стратегічного партнерства між США та Україною.

Раніше, у грудні 2020 року, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза припустила, що у 2021-му вдасться спростити процес подорожей українців до Канади.

Зауважимо, 11 червня 2017 року громадяни України отримали довгоочікувану змогу подорожувати до 26 країн Шенгенської зони за наявності біометричного паспорта і без необхідності оформляти візу.

Україна постійно введе перемовини з іншими державами щодо безвізового режиму – напередодні осені домовилася про безвіз з Республікою Маврикій.