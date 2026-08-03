Чи безпечно зараз купатися в Одесі: що показала остання перевірка морської води

Літо в самому розпалі, а разом із ним триває і сезон відпочинку на морі. Перед тим як вирушити на пляж, варто знати не лише прогноз погоди, а і чи безпечна вода для купання.

Фахівці "Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб" провели черговий моніторинг якості морської води на узбережжі Чорного моря. Дослідження виконували відповідно до плану моніторингових спостережень за об'єктами навколишнього середовища. За їхніми результатами стало відомо, на яких пляжах вода наразі є безпечною для купання.

На яких пляжах вода відповідає нормам?

Під час моніторингу спеціалісти відібрали проби морської води у визначених точках вздовж чорноморського узбережжя. Зокрема, дослідження проводили на пляжах Одеси:

"Відрада";

"Ланжерон";

"Аркадія";

"Дельфін";

10 станція Великого Фонтану;

13 станція Великого Фонтану;

16 станція Великого Фонтану.

"Центральний" у Чорноморську.

За результатами лабораторних досліджень морська вода на всіх зазначених пляжах відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками.

Чому ситуація може змінитися?

Попри позитивні результати перевірки, в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що якість морської води не є сталою. На неї можуть впливати зливові дощі та інші природні явища. Саме тому відпочивальникам рекомендують протягом тижня стежити за повідомленнями територіальних ЗМІ та органів місцевого самоврядування, які інформують про актуальний стан води.

Яких правил радять дотримуватися відпочивальникам?

Фахівці нагадують, що купатися та відпочивати варто лише у спеціально визначених і облаштованих для цього місцях. Такі пляжі визначаються рішеннями Одеської обласної державної адміністрації або органів місцевого самоврядування. Крім того, через воєнний стан відпочивальникам рекомендують не нехтувати правилами безпеки на узбережжі та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.