Безкоштовне житло біля океану: як можна пожити 2 тижні в мальовничому місті Португалії

Уявіть, що після кількох годин роботи можна вирушити на пляж, досліджувати місто або знайомитися з мандрівниками з різних країн. Саме такі умови пропонує один із хостелів Португалії.

Відповідне оголошення опублікували на платформі Worldpackers. Хостел розташований у місті Лагос і там шукають людину, яка допомагатиме команді з повсякденними справами.

Кого шукають до команди хостелу?

Майбутній волонтер поєднуватиме обов'язки прибиральника й адміністратора. Серед основних завдань: прибирання спалень, ванних кімнат, кухні та спільних приміщень, заміна постільної білизни й підтримання порядку. Також потрібно допомагати гостям із заселенням і виїздом, працювати на рецепції та виконувати базові адміністративні завдання.

Для цього необхідні початкові навички роботи з комп'ютером і вміння спілкуватися з людьми. Обов'язкова вимога – це вільне володіння англійською мовою. Знання інших мов буде перевагою. Податися можуть люди віком від 18 до 32 років. Господар приймає лише індивідуальних волонтерів: пари та дуети не розглядають.

Що пропонують в обмін на допомогу?

За умовами програми, волонтер працюватиме 5 годин на день і матиме 1 вихідний на тиждень. Для проживання йому нададуть ліжко у спільній кімнаті з іншими людьми. Серед додаткових переваг:

безкоштовне користування пральнею;

доступ до обладнаної кухні;

базовий інтернет;

велосипеди для особистого користування;

знижки на міські екскурсії та тури.

Як виглядає хостел / фото Worldpackers.com

Графік залежить від обов'язків. Ранкова зміна починається о 10:00: потрібно підготувати кімнати після виїзду гостей, замінити постіль і прибрати спільні приміщення. Зазвичай робота завершується близько 14:00. Зміна на рецепції триває приблизно з 17:00 до 22:00. У деякі дні волонтера можуть попросити зустріти гостей, які прибувають пізніше.

Важливий нюанс: учасник програми може бути єдиним працівником хостелу, тому від нього також очікують нічного нагляду за помешканням. Підтримувати чистоту й порядок потрібно незалежно від зміни.

Судячи з відгуків, попередні волонтери залишилися задоволені досвідом. Пропозиція має оцінку 5,0 на основі 53 відгуків. Наприклад, мандрівниця Наталія з Колумбії розповіла, що завдання були нескладними, а після роботи залишалося достатньо часу для відпочинку.

Які витрати доведеться покривати самостійно?

Безкоштовне проживання не означає, що господар оплачує всю поїздку. Волонтер самостійно купує авіаквитки, оформлює туристичне страхування та оплачує внутрішній транспорт і візу, якщо вона потрібна. Мінімальний термін перебування становить 2 тижні.

Від учасника очікують відповідальності, дотримання правил хостелу та готовності повноцінно виконувати свої обов'язки. Господар окремо попереджає: ця можливість не підходить тим, хто розраховує лише відпочивати. Попри те, що роботу описують як легку та невимушену, допомога волонтера важлива для щоденної роботи закладу.

Де розташований Лагос: дивитись на картах