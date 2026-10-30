У горах Іспанії пропонують безкоштовне житло серед природи: що доведеться робити натомість

У мальовничому регіоні Астурія на півночі Іспанії шукають волонтерів, які готові допомогти з ремонтом старого гірського будинку. Натомість пропонують безкоштовне проживання, мовну практику та можливість дослідити навколишню природу.

На платформі Workaway з'явилося оголошення від 29-річного Жульєна з Бельгії. Минулого року автор оголошення переїхав до іспанського регіону Астурія, щоб вести простіше та більш автономне життя. Тепер тут облаштовують старий будинок і шукають помічників, які хотіли б долучитися до цього проєкту.

Яку допомогу потрібно надати?

Волонтерам пропонують долучитися до облаштування будинку та прилеглої території. Серед основних завдань: робота в саду, нескладний ремонт, догляд за оселею та творчі проєкти своїми руками. Жульєн попереджає, що життя в горах передбачає фізичні навантаження. Доведеться багато ходити схилами, переносити матеріали та впорядковувати різні ділянки. Особливо зацікавлені в людях, які вже мають досвід волонтерства в гірській місцевості.

Робочий день зазвичай починається о 9:00 і триває до обіду, приблизно до 12:00 – 13:00. За потреби частину роботи продовжують у другій половині дня. Після обіду волонтери переважно вільні. За 7 днів перебування передбачено 2 вихідні, а за коротшого візиту 1 день відпочинку.

Також гості зможуть практикувати англійську, французьку та іспанську мови. Жульєн вільно володіє першими двома, а іспанською розмовляє на середньому рівні. Крім мовного обміну, можна буде дізнатися більше про досвід подорожей і життя за кордоном.

Де житимуть волонтери та які умови пропонують?

Для гостей передбачена окрема кімната в будинку. Влітку також можна ночувати в наметі на подвір'ї. Однак майбутнім волонтерам варто врахувати, що оселя стара і перебуває на етапі ремонту. Вона працює автономно: електроенергію забезпечують сонячні панелі та акумулятори, тому її кількість залежить від погодних умов.

У сонячні дні зручніше користуватися інструментами, які потребують багато електрики. Ванну кімнату вже відремонтували, проте вода спочатку холодна. Її можна нагріти за допомогою дров'яної печі. Інтернет у будинку є, але працює нестабільно: швидкість може змінюватися, а зв'язок іноді зникає.

Як виглядає територія та житло / фото WorkAway.info

Одночасно можуть прийняти до 2 волонтерів. Мінімальний термін перебування 4 – 5 днів, а перевагу надають візитам тривалістю до тижня. Залишитися довше можна за наявності власного автомобіля та залежно від потреб у допомозі.

Як дістатися до будинку в Астурії?

Оселя розташована неподалік Інф'єсто, приблизно за годину їзди від Ов'єдо – столиці регіону Астурія. З аеропорту Астурії можна доїхати автобусом до Ов'єдо, а звідти продовжити подорож потягом або автобусом до Інф'єсто.

Втім, Жульєн радить за можливості приїжджати власним транспортом, адже будинок розташований у віддаленій місцевості, поблизу якої є чимало маршрутів для прогулянок і природних локацій. Дістатися безпосередньо до оселі можна навіть невеликим кемпером, але остання ділянка дороги вузька й потребує хороших навичок водіння.

Де розташований Інф'єсто: дивитись на картах