В Іспанії можна безкоштовно пожити серед природи: які умови та що потрібно робити

Невеликий будинок посеред природи, басейн, город і компанія тварин – такий варіант відпочинку пропонують людям, які хочуть на певний час змінити міську метушню на спокійне життя за містом. Щоправда, за проживання доведеться платити не грошима, а щоденною працею.

В Іспанії, в регіоні Алькаррія-Мадриленья, екологічна ферма ARREA шукає волонтерів, готових долучитися до повсякденних справ господарства.

Які умови проживання пропонують волонтерам?

Ферма розташована за 60 кілометрів від Мадрида, на березі річки Тахунья. Для волонтерів облаштували окремий будиночок площею 24 квадратні метри, приблизно за 100 метрів від помешкання господаря. Всередині є двоярусні ліжка, кухня з холодильником, резервуар із питною водою, дров'яна піч та сонячна лампа.

На території також облаштовані санітарні приміщення, басейн і екологічний город. В обмін на проживання та продукти для приготування вегетаріанських страв учасники мають працювати від 3 до 4 годин щодня.

Які обов'язки матимуть волонтери?

На фермі живуть двоє собак Енко і Кора, два віслюки на ім'я Америка та Педріто, а також кури і бджоли. Тому охочі мають бути готовими до регулярного догляду за тваринами та відповідально ставитися до їхніх потреб. Окрім цього, волонтери збиратимуть овочі на городі, доглядатимуть за рослинами, спорожнюватимуть санітарну систему та прибиратимуть спільні приміщення.

Розподіляти роботу допомагають періодичні збори, під час яких учасники обговорюють потреби господарства та домовляються про графік. Організатори передбачають гнучкий розподіл обов'язків.

Кому підійде така пропозиція та скільки потрібно залишатися?

ARREA шукає людей, готових до простого життя без звичного міського комфорту. Від кандидатів очікують уміння користуватися базовими сільськогосподарськими інструментами, поваги до тварин і здатності працювати в команді. Мінімальний термін перебування становить один місяць. За цей час волонтери зможуть долучитися до повсякденних справ ферми та познайомитися з принципами органічного землеробства.

Проєкт дотримується ідеї зменшення споживання, заохочуючи використовувати місцеві природні ресурси та чисту енергію. Сама ферма розташована серед лісу, де ростуть кам'яні дуби і мигдальні дерева, а серед її основних принципів: спільне життя, взаємодопомога та навчання. Дістатися до господарства можна автобусом: зупинка розташована за півтора кілометра від ферми.