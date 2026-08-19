12 тижнів на італійському острові без витрат на житло та харчування: що потрібно робити туристам

Середземноморський острів, життя біля моря та можливість на кілька тижнів змінити звичну рутину на зовсім інший ритм. Для охочих провести літо в Італії є варіант, який поєднує подорож із роботою та знайомством із місцевим побутом.

Йдеться про можливість пожити на сицилійському острові Леванцо, де родинний ресторан шукає волонтерів, повідомляє Libertatea. Учасникам пропонують проживання та харчування, однак натомість вони мають долучатися до роботи закладу.

Що пропонують волонтерам на Леванцо?

Родинний ресторан Levanzo Home Food на острові Леванцо шукає людей, які готові допомагати на кухні. Пропозиція розрахована на тих, хто хоче не просто відвідати Сицилію як турист, а пожити в місцевому середовищі та ближче познайомитися із сицилійською культурою. Заклад розмістив пропозицію на платформі Worldpackers.

Волонтерам надають облаштований намет для глемпінгу та окрему ванну кімнату. Також учасники щодня отримують три прийоми їжі: сніданок, обід і вечерю. Залишатися на острові можна від 2 до 12 тижнів. Конкретна тривалість залежить від домовленості з господарями та доступності кандидата. Водночас дорогу до місця призначення, туристичну страховку, місцевий транспорт і, за потреби, візу учасники оплачують самостійно.

Скільки потрібно працювати у ресторані?

Проживання та харчування надаються в обмін на допомогу сімейному ресторану. Волонтери мають працювати 25 годин на тиждень. Основні обов'язки пов'язані з кухнею: учасники допомагатимуть готувати страви для клієнтів, завершувати їхнє приготування та подавати їжу.

Ресторан спеціалізується на стравах із морепродуктів та органічній пасті. Їжу подають за спільним столом, а сама пропозиція передбачає знайомство з місцевою кухнею та життям на острові. Для участі потрібно мати середній рівень італійської або базові знання англійської. Також господарі очікують позитивного настрою, готовності працювати, охайності та дотримання правил гігієни.

Пропозиція не призначена для пар або людей, які хочуть приїхати разом.

Кому поїздка не підійде?

У місці проживання немає Wi-Fi. Для одних це може стати можливістю на кілька тижнів влаштувати собі цифровий детокс і відпочити від постійного перебування онлайн. Водночас умова не підійде тим, кому потрібно регулярно працювати через інтернет. Тому цифровим кочівникам така пропозиція навряд чи буде зручною.