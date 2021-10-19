Розклад побудовано так, що внутрішній рейс Київ – Одеса стикується з міжнародними рейсами Bees з Одеси до Тбілісі, Єревану, Гянджі й Праги в обох напрямках.

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Bees відкриє в Одесі пересадний вузол: що відомо

Всі рейси буде здійснювати один і той самий літак, тому пасажирам не слід переживати через коротку пересадку в Одесі.

За словами Хайнацького, якщо виліт одного рейсу затримається, пасажир все одно встигне на виліт іншого.

Потрібно пам'ятати, що під час пересадки з салону потрібно забирати всі речі з собою. Літак в Одесі буде проходити митний контроль, і все, що залишиться на борту, буде прибрано,

– розповів керівник Bees Airline.

Також він додав, що може змінитися місце в літаку, якщо його не оплатити заздалегідь на всіх рейсах.

На цю мить лоукостер завершує переговори з одеським аеропортом про те, щоб пасажири, які прямують з пересадкою, проходили формальності за спрощеною схемою.

Після погодження домовленостей Bees Airline запустить продаж єдиних квитків з Києва до Тбілісі, Єревану, Гянджі і Праги та назад з пересадкою в Одесі.

Турист зможе отримати посадковий талон на обидва рейси в початковій точці маршруту. Багаж реєструватимуть до кінця, і його не потрібно буде отримувати по прильоту до Одеси і нести знову на стійку реєстрації.

Оскільки в аеропорту Одеса транзитна зона відсутня, після прильоту спочатку доведеться вийти в загальний зал, а потім пройти в зону контролю на наступний рейс.

Зверніть увагу! До завершення переговорів Bees Airline продаватиме квитки з пересадкою в Одесі як окремі проїзні документи. Також пасажиру потрібно реєструватися окремо на обидва польоти – в точці вильоту і під час пересадки в Одесі.