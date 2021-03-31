Bees Airline відкрив продажі на перші 4 регулярних маршрути: скільки коштують авіаквитки

Новий український лоукостер Bees Airline розпочав продаж квитків на перші чотири регулярних маршрути. Рейси здійснюватимуться з Києва та Одеси.

З аеропорту "Київ" авіалайнер полетить до Тбілісі, Батумі та Єревану, а з Одеси тільки до Єревану. Необхідні права надала Державіаслужба України.

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З 30 квітня Bees Airline літатиме за напрямком Київ – Тбілісі два рази на тиждень, а в червні тричі.

З Києва до Батумі авіакомпанія розпочне польоти 9 червня з частотою чотири рази на тиждень.

Рейси Київ – Єреван заплановані з 3 травня двічі на тиждень.

авіаквитківв один бік по тарифу Light (7 кілограмів ручної поклажі).

З Одеси до Єревану Bees Airline відкриє рейси з 14 червня два рази на тиждень. Авіаквитки доступні за ціною від 999 гривень в один бік по тарифу Light.

Напередодні керівництво лоукостера заявило, що перші регулярні рейси авіакомпанії будуть на Кавказ в країни, які відкриті для українських туристів. На сьогодні і Грузія, і Вірменія дозволяють в'їзд туристам з України.

Що відомо про Bees Airline?

Авіакомпанія була зареєстрована наприкінці 2019 року. Згідно з відкритими даними, власником є український підприємець Сергій Смирний. На сьогодні з авіаперевізником працюють туроператори TPG та TEZ TOUR.