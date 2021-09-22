Bees Airline відкрила нові осінні напрямки: куди літатиме та за скільки

Українська авіакомпанія Bees Airline постійно розширює свою польотну програму. Цього разу вона відкрила продаж квитків на чотири нові рейси.

Йдеться про польоти до ОАЕ, Грузії, Чехії та Азербайджану. Авіаперевізник виконуватиме рейси з двох українських міст – Києва та Одеси.

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Нові осінні напрямки Bees Airline

ОАЕ

Авіаперевізник літатиме з Києва до Шарджі щосереди та суботи. Перший політ запланований на 20 жовтня.

Вартість квитків в один бік стартує від 117 євро, в обидва – від 233 євро.

Умови в'їзду до ОАЕ

Як інформує консульська служба МЗС України, українцям, які мають намір відвідати Об'єднані Арабські Емірати з туристичною метою – в'їзд дозволено з виконанням наступних вимог:

Всі пасажири, які подорожують до ОАЕ, повинні надати під час реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

поліс міжнародного медичного страхування , який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

, який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ; сертифікат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Він має бути заповнений англійською мовою та видрукований;

(Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Він має бути заповнений англійською мовою та видрукований; вказаний сертифікат повинен бути виданий не пізніше ніж за 72 годин до прибуття, й наданий лише акредитованими в Україні медичними закладами.

Зазначається, що по прибуттю необхідно пройти ще один тест на COVID-19 в аеропорту. Результат надійде у вигляді повідомлення впродовж 24 годин. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

Крім того, турист зобов'язаний завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися у ньому для можливого спілкування надалі з органами охорони здоров'я ОАЕ.

Чехія

За даними Worldometer , станом на 20 вересня 2021 року в ОАЕ виявлено 732 690 випадків зараження коронавірусом, з них 2 075 летальних.

З 22 жовтня авіаперевізник запустить рейси з Одеси до Праги. Польоти здійснюватимуться щочетверга та неділі.

Вартість квитків в один бік стартує від 72 євро, в обидва – від 144 євро.

Умови в'їзду до Чехії

До країни можуть потрапити лише щеплені туристи. Після вакцинації має пройти не менше 14 днів. Турист на кордоні має надати документ англійською мовою із зазначенням персональних даних про особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також QR-код.

Крім того, необхідно мати медичне страхування на термін поїздки та заздалегідь оформити електронний формуляр на сайті https://plf.uzis.cz/. Відповідь прийде на e-mail, її теж варто мати на телефоні або ж у видрукованому вигляді.

До країни можуть в'їхати громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Чехії чи іншій країні ЄС або візу. Також, якщо мають спеціальні документи, з якими дозволено в'їзд.

Грузія

За даними Worldometer , станом на 20 вересня 2021 року в Чехії виявлено 1 686 364 випадки зараження коронавірусом, з них 30 431 летальний.

Перший рейс за напрямком Одеса – Тбілісі відбудеться 21 жовтня. Полетіти туди можна буде щоп'ятниці.

Вартість квитків в один бік стартує від 55 євро, в обидва – від 115 євро.

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Умови в'їзду до Грузії

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною проти коронавірусу;

невакциновані особи мають надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більш ніж за 72 години до поїздки в Грузію;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється мандрівникам на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо).

Азербайджан

За даними Worldometer , станом на 20 вересня 2021 року в Грузії виявлено 595 926 випадків зараження коронавірусом, з них 8 575 летальних.

Bees Airline запускає польоти з Одеси до Гянджі з 1 листопада. Рейси здійснюватимуться щопонеділка.

Вартість квитків в один бік стартує від 81 євро, в обидва – від 162 євро.

Умови в'їзду до Азербайджану